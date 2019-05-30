Wall Street Journal: выход без сделки испортит британцам завтрак

Выход Великобритании из ЕС без сделки может спровоцировать небольшой продовольственный кризис, сообщает Wall Street Journal. Дело в том, что в случае возобновления таможенного контроля на границах страны, будут возникать задержки с поставкой товаров. А для некоторых видов скоропортящейся продукции они фатальны, объясняет американское издание.

Из-за решения премьер-министра Терезы Мэй уйти в отставку возникает возможность, что её преемник решится на выход из ЕС без предварительно оговоренных условий, пишет Wall Street Journal. Если произойдёт брексит без сделки, на границе страны может возобновиться таможенный контроль, а это в свою очередь приведёт к задержкам с поставкой товаров.

И это серьёзная проблема для экспортёров и импортёров свежих продуктов, например, фруктов и овощей. Задержки могут отразиться на качестве продукции, подорвать многолетние деловые отношения, а также «испортить британцам завтрак». Великобритания закупает приблизительно 30% своих продуктов в странах ЕС. При этом некоторые из них, например, помидоры в гораздо большем объёме. Экспортная часть составляет 80%.

Один из главных поставщиков томатов — нидерландская компания DailyFresh Logistics. Сейчас её представители поддерживают тесный контакт с таможенными органами своей страны, чтобы избежать любых задержек и поставить продукцию до того, как она испортится. Но британская таможня уже несколько месяцев ничего не говорит о возможных новых требованиях.

Отсутствие ясности в этом вопросе угрожает последствиями для малого и крупного бизнеса в Великобритании и континентальной Европе, предостерегает издание. Согласно отчёту Организации экономического сотрудничества и развития, после брексита поставки сельскохозяйственной продукции из Нидерландов в Великобританию могут сократиться на 22%. И это при условии, что торговые отношения между странами будут поддерживаться в рамках правил Всемирной торговой организации.

Компания DailyFresh уже приняла меры, чтобы грузовики могли доставить продукцию раньше, что позволит выделить больше времени на проверку качества и бумаг. Возможно, некоторые налоги придётся оплатить до посадки на паром, из-за чего задержки станут ещё длиннее. Также планируется создать сайт, с помощью которого можно будет подавать таможенные декларации в режиме онлайн, чтобы избежать проверок вручную.