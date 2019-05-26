Sky News: брексит сломил Мэй — сломит и её преемника

После отставки премьер-министра Терезы Мэй борьба вокруг выхода Великобритании из Евросоюза станет ещё ожесточённее. Если глава следующего правительства не научится идти на компромисс по брекситу, то он рискует повторить судьбу своей предшественницы, считает политический редактор Sky News Бет Ригби.

За её отрешённость и скованность в движении при появлениях на публике британский премьер-министр Тереза Мэй получила прозвище «Мэйбот». И всё же после 20 лет на политическом фронте она закончила свою карьеру самым человечным из всех возможных способов: не сдерживая эмоции и слёзы, глава правительства попрощалась с работой, которую любила, пишет политредактор Sky News Бет Ригби.

По словам журналистки, Мэй сдалась после долгой схватки с собственным кабинетом и партией. Она игнорировала политические традиции, оспаривала выдвигаемый ей вотум недоверия и трижды безуспешно пыталась одобрить в парламенте свой законопроект по брекситу.

Мэй «сопротивлялась этой политической гравитации», которой было достаточно, чтобы лишить её премьерского кресла. Но, в конце концов, сочетание таких факторов, как двойное продление срока брексита, безрезультатные межпартийные переговоры с лейбористами и попытка в четвёртый раз протолкнуть через парламент свой вариант сделки с Брюсселем вкупе с перспективой второго референдума, оказалось слишком даже для неё, отмечает Ригби.

Наверняка в будущем недолгое правление Мэй назовут провальным. Несомненно, её будут выставлять «злодейкой во всём этом бардаке». И для этого есть определённые основания, считает автор статьи.

На её взгляд, можно заметить, что Мэй совершала ошибки на протяжении всего премьерства.

Она обозначила красные линии — никакого единого рынка, никакого участия в таможенном союзе, никакого свободного движения или юрисдикции Европейского суда в Британии — «слишком рано и слишком непреклонно».

«Несгибаемая и неубедительная» Мэй чересчур долго привыкала к политической реальности,

что она управляет правительством меньшинства. Она могла сдвинуть процесс по выходу страны из ЕС с мёртвой точки только с помощью межпартийного компромисса. Но она слишком долго откладывала эти переговоры, рассуждает Ригби.

С другой стороны, её предшественник Дэвид Кэмерон оставил Мэй в «чудовищном положении»: в то время как страна отходила от «обострившего разногласия» референдума 2016 года, консерваторы имели незначительный перевес в палате общин. Как итог, премьер-министр так и не смогла утвердить сделку по брекситу в парламенте ни до, ни после внеочередных выборов, обращает внимание журналистка.

Кроме того, Мэй столкнулась с «трудной оппозицией» в лице Джереми Корбина (который оказался самым «фанатичным» лидером лейбористов со времён Майкла Фута), премьер-министра Шотландии Николы Стёрджен, решившей использовать брексит для запуска кампании о независимости, и Либерально-демократической партии, которая категорически отказывается выходить из ЕС.

«Хотя люди спешат объявить Мэй худшим премьер-министром в истории, я бы с осторожностью относилась к тому, что может случиться дальше», — отмечает Ригби. Она полагает, что «брексит, сломивший действующего премьер-министра, вероятно, сломит и её преемника».

В последние дни своего срока Мэй осознала, что принцип компромисса — это единственный способ вывести брексит из тупика. Но у будущего ставленника Консервативной партии будет ещё меньше склонности к компромиссам, уверяет Ригби.

По её мнению, неизбежная гонка за место премьера ещё сильнее обострит раскол внутри партии. И тот, кто хотел бы её возглавить, прекрасно понимает, что поддержка жёсткого брексита — «самый короткий путь к сердцам тори».

Парламент в его текущем составе не примет брексит без сделки. Не исключено, что если преемник Мэй попробует выйти из ЕС без договора с Брюсселем, то законодатели будут добиваться роспуска правительства. А если новый премьер решит отложить выход из европейского блока, то за роспуск кабмина выступят «спартанские» сторонники брексита.

«Итак, май заканчивается решением премьер-министра уйти в отставку. Но брексит —это проблема, которая отложена, но не решена. И грядущая битва станет ещё ожесточённее», — заключает Бет Ригби.