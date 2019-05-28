Guardian: неудачные выборы в Европарламент заставили Корбина пересмотреть позицию по второму брекситу

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил за получение избирателями возможности повторного голосования по вопросу выхода страны из ЕС, передаёт The Guardian. При этом Корбин вновь призвал к проведению досрочных выборов в британский парламент и отметил, что поддержит идею повторного референдума при любой сделке по брекситу.

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал поддержать проведение повторного референдума при любой сделке по брекситу, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, надеясь сдержать падение поддержки своей партии, Корбин заявил, что «внимательно слушает» обе стороны. Так, на европейских выборах некоторые их избиратели проголосовали за проевропейские партии, и в итоге лейбористы уступили либеральным демократам и партии зелёных.

The Guardian напоминает, что на выборах в Европейский парламент лейбористы получили лишь 14,6% голосов, и число депутатов от партии сократилось вдвое, то есть до 10 человек.

Корбин отметил, что его партия выступает за проведение всеобщих выборов в парламент, но добавил, что любая сделка по выходу Великобритании из ЕС должна быть вынесена на публичное голосование.

«Ясно, что из тупика в парламенте теперь можно выйти, только отправив вопрос назад на всеобщие выборы или общественное голосование. Мы готовы поддержать публичное голосование по любой сделке», — написал Корбин.

Таким образом, политик изменил свою позицию. Так, ещё несколько дней назад он заявлял, что его партия поддержит новое голосование в качестве крайней меры, чтобы предотвратить «вредоносную версию» выхода из ЕС, которую стране навязывают тори.

Как пишет The Guardian, партия выступает не против брексита, а за пересмотр условий соглашения, ранее достигнутого с ЕС. Однако значительная часть сторонников лейбористов выступает за то, чтобы Великобритания осталась в Европейском союзе.

При этом даже в рядах Лейбористской партии считают, что именно нечёткая позиция по вопросу брексита привела к тому, что на выборах в Европарламент они заняли только третье место. Так, среди тех, кто в свете европейских выборов призвал партию сформулировать более чёткую позицию, были теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри, теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт и теневой генеральный прокурор Шами Чакрабарти.

Тем не менее есть и те, кто активно выступает против поддержки партией второго референдума, обвиняя сторонников повторного голосования в попытке устроить партийный переворот.

«Лейбористы — единственная партия, которая стремилась объединить страну в вопросе брексита, и это достойная цель, от которой нельзя отказываться», — приводит The Guardian слова генерального секретаря крупнейшего британского профсоюза Unite Лена Маккласки.