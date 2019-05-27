Европейцы хотят перемен: Sky News о результатах выборов в Европарламент

На выборах в Европарламент «классические» центристские партии потерпели относительное поражение, уступив позиции либеральным и правым партиям, передаёт Sky News. Тем не менее, как отмечает канал, вкупе с высокой явкой результаты выборов говорят о том, что европейцы в своём большинстве не против объединённой Европы, однако хотят перемен.

Теперь к выборам в ЕС. Их результаты в Великобритании, судя по всему, схожи с остальными 27 странами: маленькие партии отъели долю у партий элиты. В некоторых странах крайне правые партии добились некоторых успехов, однако то же самое можно сказать и о «зелёных». Так Европарламент выглядел после последних выборов 2014 года: две крупнейшие фракции — это Европейская народная партия с группой правоцентристских партий, а также социал-демократы.

А вот так парламент выглядит после нынешних выборов: как ЕНП, так и социал-демократы потеряли места. Впервые с момента своего появления большая коалиция этих двух политических сил, которая фактически управляла парламентом, потеряла своё большинство. Наш корреспондент в Европе Марк Стоун расскажет нам о том, что означают результаты выборов для всей Европы.

Они собирались на площади рядом с Европарламентом с раннего вечера. Почти все из них придерживаются проевропейских позиций. Но был ли это их вечер? Внутри парламента пыль улеглась быстро — с появлением прогнозируемых результатов на экране. Весь вечер можно охарактеризовать одним словом: раскол. Господствующие крупные левоцентристские и правоцентристские партии получили сильный удар — однако его, вопреки ожиданиям, нанесли не панконтинентальные националисты и евроскептики, а, по большому счёту, либеральные и проевропейски настроенные партии.

ГИ ВЕРХОФСТАДТ, глава Альянса либералов и демократов за Европу: Впервые за последние 40 лет с момента последних выборов в Европарламент в 1979 году две «классические» партии — социалисты и консерваторы — потеряли большинство.

Хороший вечер для «зелёных», не правда ли?

ФИЛИПП ЛАМБЕРТС, глава «Зелёные/Европейского свободного альянса»: Да, хороший вечер, просто отличный. Всё прошло по максимуму моих ожиданий. Я бы сказал, что в худшем случае должно было быть 50 мест, в лучшем — 70, а результаты куда ближе к 70, чем к 50.

Тем не менее в некоторых странах националистические антибрюсселькие силы удерживают сильные позиции, показав хорошие результаты. Во Франции националистка Марин Ле Пен опередила партию президента Макрона, однако, учитывая, с какими трудностями тот столкнулся в последние месяцы, он ещё легко отделался. Министр внутренних дел Италии правого толка пришёл в восторг: его партия, призывающая к коренным реформам в Брюсселе, находится на первом месте в итальянских опросах.

МАТТЕО САЛЬВИНИ, министр внутренних дел Италии: «Лига» заняла первое место в Италии, притом что партия Марин Ле Пен лидирует во Франции, а в Великобритании такого же успеха добился Найджел Фарадж. Италия, Франция, Англия — всё это знаки, говорящие о переменах в Европе.

Так что две господствующие традиционные центристские партии уступили дорогу более мелким объединениям — некоторые из них евроскептики, но большинство нет. В то же время явка — 50,5 процента — оказалась рекордно высокой. Главный посыл таков: хотя избиратели в своём большинстве не хотят меньше Европы, они всё же хотят перемен.

Однако есть ещё один момент, который в Брюсселе наверняка привлечёт к себе много внимания. Партия Найджела Фараджа — занозы в боку огромного количества членов парламента и человека, который пытался демонтировать ЕС изнутри — может стать одним из крупнейших национальных объединений в палате.

Что же касается брексита, то чем громче здесь звучит голос Фараджа и его партии, тем менее вероятным становится продление членства Британии в ЕС в октябре.

Марк Стоун, Sky News, Брюссель.

Дата выхода в эфир 27 мая 2019 года.