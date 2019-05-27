Фарадж: несостоявшийся брексит станет концом для Консервативной партии
Она (Тереза Мэй. — ИноТВ) заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но остаётся на посту премьер-министра, пока не будет выбран её преемник. С нами на связи по телефону Найджел Фарадж. Итак, Найджел, брексит лишил поста уже двух премьер-министров. На ваш взгляд, скольких ещё он выведет из строя?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, член Европарламента: Это очень хороший вопрос. И не стоит забывать, что в воскресенье вечером станут известны результаты выборов в Европейский парламент, которые начались вчера.
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