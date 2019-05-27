Фарадж: несостоявшийся брексит станет концом для Консервативной партии

Неспособность осуществить брексит стоила Терезе Мэй премьерского кресла, но её партию ожидают ещё худшие последствия, заявил в эфире Fox News евродепутат Найджел Фарадж. По его словам, Консервативная партия, которая играет ведущую роль в британской политике более 200 лет, может исчезнуть, если новый глава правительства не добьётся выхода страны из ЕС.

Она (Тереза Мэй. — ИноТВ) заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но остаётся на посту премьер-министра, пока не будет выбран её преемник. С нами на связи по телефону Найджел Фарадж. Итак, Найджел, брексит лишил поста уже двух премьер-министров. На ваш взгляд, скольких ещё он выведет из строя?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, член Европарламента: Это очень хороший вопрос. И не стоит забывать, что в воскресенье вечером станут известны результаты выборов в Европейский парламент, которые начались вчера.

Опросы показывают, что Консервативная партия Терезы Мэй не получает даже 10% на этом голосовании. По прогнозам, Партия брексита, которую я основал ровно шесть недель назад, получит 35%. Иными словами, видно, что миллионы избирателей бросают Консервативную партию и голосуют за моё новое движение, потому что они хотят выполнение брексита.

Поэтому возникает большой вопрос, с какой повесткой будет выступать Борис Джонсон? Предположим, он будет чётко и недвусмысленно заявлять, что мы должны покинуть ЕС в этом году. Если так, то, возможно, мы сможем вести с ним дела. Но если нет, то я думаю, мы станем свидетелями смерти политической партии, которая господствовала в британской политике более 200 лет.

Хорошо, Найджел, остановимся на этом. Удачи вам на выборах в Европейский парламент, которые всё ещё продолжаются. Ждём, что вы скоро расскажите нам об их итогах. И затем мы сможем всё обсудить. Спасибо, Найджел. До скорой встречи.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Обязательно расскажу. Спасибо.

Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.