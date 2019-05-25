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Euronews: европейцы голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости

Материал представлен в переводе ИноТВ
Выборы в Европарламент проходят на фоне того, что средние показатели доходов в Европе стабильно падают, а тревожность среди населения растёт, сообщает Euronews. Европейцы сегодня голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости, и за то, что, как им кажется, поможет решить существующие проблемы.
Протесты «жёлтых жилетов» во Франции застали власти врасплох, однако гроздья гнева зрели уже давно, порождённые недовольством по поводу всё более ощутимого снижения уровня жизни. Новые налоги и штрафы, введённые правительством Макрона, стали последней каплей.
 
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы хотим жить свободно и свободно распоряжаться плодами своего труда.
 
Протесты французов встретили сочувствие и понимание во всём Евросоюзе, где пропасть между богатыми и бедными становится всё шире. При этом проблема высокой безработицы всё ещё не решена, зато продолжают действовать меры жёсткой экономии, введённые из-за финансового кризиса. Средние показатели доходов в Европе стабильно падают, а тревожность растёт.
 
Янис Эммануилидис из независимого аналитического центра, занимающегося проблемами Евросоюза, поясняет.
 
ЯНИС ЭММАНУИЛИДИС, аналитик: Среди европейцев растёт неуверенность в завтрашнем дне. Очень многие боятся, что всё потенциально движется в неправильном направлении или и раньше уже всё шло не так. Эта неуверенность вызвана многими причинами. Одна из них — экономическая нестабильность: люди боятся, что в будущем станет ещё хуже. Другая причина неуверенности — конфликты на почве культурных различий.
 
Миграционный кризис, захлестнувший Старый континент четыре года назад, добавил новых проблем, на которых, как на дрожжах, растёт популярность крайне правых партий — особенно в тех странах, которые на мигрантских маршрутах считаются «воротами в ЕС». Венгрия — одна из них.
 
«Я не хочу, чтобы сюда приезжали иностранцы, — говорит эта жительница Будапешта. — Я хочу просто жить спокойно в нашей стране, в Европе».
 
ЖИТЕЛЬ ВЕНГРИИ: Проблема миграции, конечно, важна, но она не должна подминать под себя все другие проблемы. Здесь, в Венгрии, у нас много и других проблем, которые тоже нужно решать. Климатические изменения, например, или повышение уровня жизни населения страны.
 
Несмотря на то что число прибывающих значительно снизилось, страхи остались; они и определяют предпочтения многих избирателей. В некоторых странах, таких, как Румыния и Болгария, главными проблемами остаются коррупция и слабое правовое государство. А в Австрии на результатах выборов, несомненно, скажется скандал вокруг бывшего вице-канцлера, уже вызвавший крах правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.
 
Европейцы сегодня голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости, голосуют за то, что, как им кажется, поможет решить эти проблемы.
 
Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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