Euronews: европейцы голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости

Протесты «жёлтых жилетов» во Франции застали власти врасплох, однако гроздья гнева зрели уже давно, порождённые недовольством по поводу всё более ощутимого снижения уровня жизни. Новые налоги и штрафы, введённые правительством Макрона, стали последней каплей.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы хотим жить свободно и свободно распоряжаться плодами своего труда.

Протесты французов встретили сочувствие и понимание во всём Евросоюзе, где пропасть между богатыми и бедными становится всё шире. При этом проблема высокой безработицы всё ещё не решена, зато продолжают действовать меры жёсткой экономии, введённые из-за финансового кризиса. Средние показатели доходов в Европе стабильно падают, а тревожность растёт.

Янис Эммануилидис из независимого аналитического центра, занимающегося проблемами Евросоюза, поясняет.

ЯНИС ЭММАНУИЛИДИС, аналитик: Среди европейцев растёт неуверенность в завтрашнем дне. Очень многие боятся, что всё потенциально движется в неправильном направлении или и раньше уже всё шло не так. Эта неуверенность вызвана многими причинами. Одна из них — экономическая нестабильность: люди боятся, что в будущем станет ещё хуже. Другая причина неуверенности — конфликты на почве культурных различий.

Миграционный кризис, захлестнувший Старый континент четыре года назад, добавил новых проблем, на которых, как на дрожжах, растёт популярность крайне правых партий — особенно в тех странах, которые на мигрантских маршрутах считаются «воротами в ЕС». Венгрия — одна из них.

«Я не хочу, чтобы сюда приезжали иностранцы, — говорит эта жительница Будапешта. — Я хочу просто жить спокойно в нашей стране, в Европе».

ЖИТЕЛЬ ВЕНГРИИ: Проблема миграции, конечно, важна, но она не должна подминать под себя все другие проблемы. Здесь, в Венгрии, у нас много и других проблем, которые тоже нужно решать. Климатические изменения, например, или повышение уровня жизни населения страны.

Несмотря на то что число прибывающих значительно снизилось, страхи остались; они и определяют предпочтения многих избирателей. В некоторых странах, таких, как Румыния и Болгария, главными проблемами остаются коррупция и слабое правовое государство. А в Австрии на результатах выборов, несомненно, скажется скандал вокруг бывшего вице-канцлера, уже вызвавший крах правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

Европейцы сегодня голосуют против неравенства, неопределённости и незащищённости, голосуют за то, что, как им кажется, поможет решить эти проблемы.

Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.