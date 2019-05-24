Глава МИД Испании: в ответ на принцип «Америка прежде всего» Европа должна включить «логику державы»

США ясно говорят Европе, что оборона последней — это не проблема Вашингтона и что для Америки Евросоюз — это, скорее, повод для беспокойства, заявил в интервью El País глав МИД Испании Жозеп Боррель. В этой ситуации, по мнению политика, на лозунг и принцип Дональда Трампа «Америка прежде всего» необходимо ответить «Единой Европой».
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью El País заявил, что Европа должна действовать, руководствуясь логикой державы.
«Перед лицом Соединённых Штатов Европа должна начать использовать логику державы. Поскольку мы живём в мире держав», — подчеркнул политик.
Глава МИД Испании также добавил, что на лозунг и принцип президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» нужно ответить единой Европой.
«Соединённые Штаты нам ясно говорят, что наша оборона — это не их проблема и что наш союз их, скорее, беспокоит. Тогда на America First («Америка прежде всего». — ИноТВ) нужно ответить «Объединённой Европой», United Europe. Я не говорю, что нам нужно выйти из НАТО, но мы должны обладать стратегической автономией. И нам нужна определённая способность к ответным действиям», — считает испанский министр.
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