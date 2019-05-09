TVE Оригинал

TVE: глава МИД Испании сравнил США с ковбоем, угрожающим Венесуэле оружием

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Смотрите, что я достаю из кобуры», — так в эфире TVE глава МИД Испании Жозеп Боррель прокомментировал поведение США в отношении венесуэльских властей. При этом он подчеркнул, что контактная группа по Венесуэле, в которую входит Мадрид, выступает за мирное демократическое урегулирование ситуации посредством переговоров.
Вы говорите о переговорах и посредничестве Европы, контактной группы, но при этом упоминаете всё большее давление со стороны Трампа и американской администрации. Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы выйти из этого положения?
 
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании: Эта контактная группа, в которую входит Испания, являющаяся одним из её инициаторов… Я начал призывать к её созданию ещё в августе прошлого года, и хотел бы, чтобы мы сделали это раньше. Так вот эта контактная группа находится не на той же волне, что и американская администрация.
 
Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Смотрите, что я достаю из кобуры». Мы не за то, чтобы кто-то доставал оружие. Напротив. Мы призываем к мирному демократическому решению, достигнутому путём переговоров. Да, это непросто.
 
Дата выхода в эфир 08 мая 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVE Испания Европа
теги
Венесуэла Европа Испания МИД США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров