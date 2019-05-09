TVE: глава МИД Испании сравнил США с ковбоем, угрожающим Венесуэле оружием

Вы говорите о переговорах и посредничестве Европы, контактной группы, но при этом упоминаете всё большее давление со стороны Трампа и американской администрации. Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы выйти из этого положения?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании: Эта контактная группа, в которую входит Испания, являющаяся одним из её инициаторов… Я начал призывать к её созданию ещё в августе прошлого года, и хотел бы, чтобы мы сделали это раньше. Так вот эта контактная группа находится не на той же волне, что и американская администрация.

Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Смотрите, что я достаю из кобуры». Мы не за то, чтобы кто-то доставал оружие. Напротив. Мы призываем к мирному демократическому решению, достигнутому путём переговоров. Да, это непросто.

Дата выхода в эфир 08 мая 2019 года.