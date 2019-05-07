NZZ: при Трампе США по-прежнему играют роль мирового жандарма

Новые внешнеполитические приоритеты США, заданные администрацией Дональда Трампа, привели к росту напряжённости в американо-иранских отношениях, пишет Neue Zürcher Zeitung. На днях Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив — в ответ на это США отправили в регион свою ударную группу. Как отмечает издание, изначально ожидалось, что при Трампе США откажутся от роли «мирового жандарма», однако вместо этого Вашингтон способствует эскалации напряжённости в самых разных регионах мира.

Одним из важных стратегических решений администрации Барака Обамы стала переориентация на Китай, бросивший вызов глобальному доминированию США, пишет Neue Zürcher Zeitung: таким образом, Ближний Восток перестал быть приоритетным направлением. Важным элементом новой стратегии Вашингтона стала ядерная сделка с Ираном.

Однако Дональд Трамп установил другие приоритеты, пишет издание. При нём произошло беспрецедентное сближение с израильской региональной политикой, которую Иран рассматривает в качестве основной угрозы. Кроме того, США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о намерении воспрепятствовать иранской региональной политике, что серьёзно обострило трения между Вашингтоном и Тегераном.

В середине апреля США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, намеренно повысив уровень напряжённости, затем анонсировали введение полного эмбарго на иранскую нефть, напоминает Neue Zürcher Zeitung. Теперь же эта эскалация вылилась в отправку американской ударной группы в Персидский залив.

Очевидно, пишет издание, что этот шаг является ответом США на угрозу Тегерана перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется треть всех мировых поставок нефти. В первую очередь такой шаг ударит по Китаю, Индии и Японии. Пока неясно, собирается ли Иран приводить свою угрозу в исполнение, однако, судя по всему, Тегеран готов к большому риску, считает Neue Zürcher Zeitung.

Когда Дональд Трамп вступал в должность, предполагалось, что он закончит «бесконечные конфликты» и поспособствует тому, что США снимут с себя форму «мирового жандарма», пишет издание. Однако теперь кажется, что он готов повысить градус напряжённости сразу в нескольких регионах, отделённых друг от друга десятками тысяч километров. Неважно, идёт ли речь об Иране, Венесуэле или Северной Корее — не всегда ясно, является ли политика США частью стратегии, или же результатом нежелательных последствий тактических ходов.

По мнению бывшего постпреда США в ООН Сьюзан Райс, основным мотивом внешней политики Трампа являются попытки «удержать» избирателей: Райс подчёркивает, что для него партийный успех важнее, чем благополучие всей страны. Разумеется, такое обвинение можно предъявить и предыдущим администрациям, однако случай Трампа выделяется большим количеством людей, выдающих указания. Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, зачастую неясно, кто на самом деле определяет политический курс.