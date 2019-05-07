FAZ: уже не исключение, а правило — Иран раскусит «стотысячетонный блеф» США

В качестве реакции на «тревожные предупреждения» из Тегерана Вашингтон направит к берегам Ирана один из своих «плавучих городов» — авианосец Abraham Lincoln, сообщает Frankfurter Allgemeine. Вот только не «стотысячетонный ли это блеф»? — задаётся вопросом немецкое издание.
Соединённые Штаты отправят на Ближний Восток авианосную ударную группу Abraham Lincoln и оперативную эскадрилью бомбардировщиков. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
По словам Болтона, к берегам Ирана авианосец будет направлен в качестве реакции на «тревожные предупреждения» из Тегерана. Советник Дональда Трампа отметил, что иранские войска и их союзники якобы могут напасть на американские подразделения в регионе, а также дал отчётливо понять, что любое нападение будет встречено с «безжалостной силой».
«А не стотысячетонный ли это блеф?» — задаётся вопросом автор статьи Лоренц Хемикер.
Авианосцы — а в наличии у ВВС США «более 11 плавучих городов, которые весят по 100 тысяч тонн каждый и стоят многие миллиарды долларов», — безусловно, олицетворяют военную мощь Соединённых Штатов, признаёт журналист Frankfurter Allgemeine.
Когда Вашингтон отправляет их в поход, они действительно могут «вселить в противника страх и ужас». Вот только в случае с последними угрозами в адрес Тегерана им это вряд ли удастся сделать, считает Лоренц Хемикер.
«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины», — отмечает автор статьи.
Во-первых, в прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа». Так, например, в апреле 2017 года, когда обострился северокорейский конфликт, глава Белого дома объявил, что авианосец США Carl Vinson будет направлен в Японское море. На самом же деле авианосная группа отправилась в противоположном направлении, чтобы принять участие в манёврах в Индийском океане.
Ну а во-вторых, продолжает журналист немецкого издания, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана уже давно «не исключение, а правило». К тому же, по словам Хемикер, многое указывает на то, что Abraham Lincoln и так уже плыл в направлении Аравийского полуострова.
«Таким образом, в лучшем случае слова Болтона всего лишь ускорят прибытие Abraham Lincoln к берегам Ирана. Не более, — констатирует автор статьи. — А этого мало, чтобы заставить Тегеран нервничать. Может быть, ещё один авианосец? В настоящее время John C. Stennis как раз находится в Средиземном море».
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