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Focus Online: Меркель высказалась за постройку европейского авианосца

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Германия поддержит создание европейского авианосца, сообщает Focus Online со ссылкой на заявление Ангелы Меркель. Как отмечает издание, ЕС стремится увеличить свой оборонный потенциал, противопоставляя его национализму США.
Focus Online: Меркель высказалась за постройку европейского авианосца
Reuters

Ангела Меркель и глава правящей немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерены противопоставить национализму Дональда Трампа усиленную европейскую оборонную политику, пишет Focus Online.

В минувшие выходные Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия и Франция уже работают над созданием совместного боевого самолёта, и добавила: «в качестве следующего шага мы можем начать символический проект по созданию европейского авианосца, чтобы подчеркнуть глобальную роль ЕС в качестве оборонительной державы». Канцлер ФРГ поддержала это предложение, назвав его «хорошим и правильным», а также заверила, что готова участвовать в подобном проекте.
 
Издание напоминает, что в составе французских ВМС уже есть один авианосец Charles de Gaulle. Недавно он вернулся в строй после капремонта, занявшего почти два года и стоившего, согласно информации французских СМИ, более €1 млрд. 
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источник
Focus Online Германия Европа
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авианосец Ангела Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр Германия ЕС США Франция
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