Focus Online: Меркель высказалась за постройку европейского авианосца

Германия поддержит создание европейского авианосца, сообщает Focus Online со ссылкой на заявление Ангелы Меркель. Как отмечает издание, ЕС стремится увеличить свой оборонный потенциал, противопоставляя его национализму США.
Ангела Меркель и глава правящей немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерены противопоставить национализму Дональда Трампа усиленную европейскую оборонную политику, пишет Focus Online.
В минувшие выходные Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия и Франция уже работают над созданием совместного боевого самолёта, и добавила: «в качестве следующего шага мы можем начать символический проект по созданию европейского авианосца, чтобы подчеркнуть глобальную роль ЕС в качестве оборонительной державы». Канцлер ФРГ поддержала это предложение, назвав его «хорошим и правильным», а также заверила, что готова участвовать в подобном проекте.
Издание напоминает, что в составе французских ВМС уже есть один авианосец Charles de Gaulle. Недавно он вернулся в строй после капремонта, занявшего почти два года и стоившего, согласно информации французских СМИ, более €1 млрд.
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