Focus Online: Меркель высказалась за постройку европейского авианосца

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21:00 Игнатьев назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, который был переведён во второй состав после отказа подписать новый контракт с клубом, рассказал, в каком чемпионате хотел бы выступать в будущем.

20:58 Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Татарстане Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий с 18:00 12 марта до 18:00 13 марта, сообщает «Реальное время».

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20:50 Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.

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