Next Big Future: Россия передала Китаю военные технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова»

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04:38 The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой «серьезную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.

04:18 Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Серийное производство российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ), планируется начать в этом году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

03:59 На границе США и Мексики обнаружили туннель На границе США и Мексики, недалеко от американского штата Аризона, обнаружили туннель.

03:46 Источник: астронавт NASA Хейг может отправиться на МКС на год Астронавт NASA Ник Хейг может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

03:30 Посол США допустил возможность санкций за поддержку «Северного потока — 2» Посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bild.

03:15 При обрушении угольной шахты в Китае погибли 19 человек В китайской провинции Шэньси при обрушении крыши угольной шахты погибли 19 человек.

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01:57 Фернандо заявил, что у «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ Полузащитник «Спартака» Фернандо оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19.

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23:51 «Рейнджерс» победил «Айлендерс» в матче НХЛ, Георгиев отразил 24 броска «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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23:36 Один из старейших вузов США вводит курс о «российской гибридной войне» Один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет вводит курс под названием «Российская гибридная война», следует из данных на сайте образовательного учреждения.

23:28 СМИ: Плющенко госпитализирован из-за сильных болей в спине Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в одну из больниц Москвы из-за сильных болей в спине.

23:26 В Германии два человека погибли в результате крушения двухмоторного самолёта Двухмоторный самолёт разбился в немецкой коммуне Прётцель, два человека погибли.

23:16 Тарпищев поделился ожиданиями от старта Шараповой на Australian Open Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от старта Марии Шараповой на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.

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23:00 «Краснодар» объявил о трансфере Ристича в «Монпелье» Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский «Монпелье».

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22:52 Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжкам с шестом Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире во время Всероссийских соревнований на Кубок главы Чувашской Республики.

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22:30 «Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:28 В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную в больнице Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах (Германия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные полиции.

22:24 Рапиристка Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Польше Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапире на этапе Кубка мира в польском Катовице.

22:17 Российские шпажисты победили на этапе Кубка мира по фехтованию в Германии Мужская сборная России по фехтованию на шпагах заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме.

22:12 Число задержанных на акциях протеста во Франции достигло 240 Полицейские задержали 240 человек на очередных акциях протеста движения «жёлтых жилетов» во Франции, передаёт BFMTV.

22:08 Бё заявил, что устроит большую вечеринку, если выиграет «Большой хрустальный глобус» Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что планирует сделать в случае, если станет победителем общего зачёта Кубка мира в нынешнем сезоне.

22:00 МВД подтвердило данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пострадали в результате обстрела их автомобиля неизвестными, сообщает пресс-служба регионального МВД.

21:51 Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о якобы заражённых гриппом мандаринах Роспотребнадзор призвал не доверять «случайным источникам информации» о том, что в ряде российских регионов выявили мандарины, заражённые вирусом гриппа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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21:36 Помпео: вывод войск из Сирии не помешает США проводить необходимые военные операции Вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможность Соединённых Штатов при необходимости проводить в регионе любые военные операции. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.

21:28 Источник сообщил об обстреле автомобиля главы ЦПЭ МВД в Ингушетии Неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.