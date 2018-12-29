Next Big Future: Россия передала Китаю военные технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Россия предоставила Китаю технологии, которые позволят Поднебесной оборудовать свои эсминцы высокотехнологичным оружием, сообщает Next Big Future. При этом отмечается, что Китай модернизирует единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».
Россия передала Китаю технологии, которые позволят стране достичь важного технологического прорыва, сообщает Next Big Future. Эти технологии позволят Поднебесной использовать на своих новейших эсминцах высокотехнологичное оружие, например, рельсотрон.
Отмечается, что теперь Китай сможет производить турбинные лопатки, которые смогут выдерживать высокое напряжение, создаваемое внутри турбины при помощи электричества.
Это позволит им усовершенствовать двигатели своих новейших ракетных эсминцев. В частности, российские технологии будут использованы на китайских кораблях типа 055, строительство которых активно ведётся в Поднебесной последние несколько лет. При этом китайцам станет доступно оснащение кораблей рельсотронами, которые могут запускать снаряды со скоростью в два — три раза быстрей, чем обычная корабельная артиллерия.
Вместе с тем ожидается, что Китай починит или модернизирует российские авианосцы, так как после аварии на единственном большом плавучем доке Россия не может самостоятельно ремонтировать крупную военно-морскую технику.
Так, Китай нужен России для переоборудования единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», чей корпус, палуба и другие части были повреждены ранее в этом году. В дальнейшем стране придётся обращаться за помощью китайцев при починке всех своих крупных кораблей, либо построить новый док.
Next Big Future пишет, это свидетельствует о том, что Китай по-прежнему нуждается в иностранных технологиях, хотя и заметно продвигается в заполнении технологических пробелов. В свою очередь, Россия не способна без посторонней помощи обеспечивать техническое обслуживание и модернизацию советской военной техники.
Серийное производство российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ), планируется начать в этом году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток несколько раз обстреливали провинцию Латакия.
Дипмиссия Евросоюза в США приветствовала намерение Министерства финансов Соединённых Штатов снять санкции с РУСАЛа. Об этом сообщается в совместном письме послов Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте дипмиссии ЕС.
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в первом квартале 2019 года, сообщил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.
Один из сотрудников полиции, получивших ранения в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в республиканской клинической больнице.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат Александра Логинова, занявшего пятое место в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможность Соединённых Штатов при необходимости проводить в регионе любые военные операции. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.
Неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.