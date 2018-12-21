Asia Times: Европа нужна Китаю, чтобы добиться статуса сверхдержавы
За последнее десятилетие Китай занял центральное место в мировой экономике, что позволяет стране стремиться занять то же место в мировой политике, пишет Asia Times.
За последнее десятилетие Китай занял центральное место в мировой экономике, что позволяет стране стремиться занять то же место в мировой политике, пишет Asia Times.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в своём письме об отставке заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что США должны использовать все инструменты для борьбы с Россией и Китаем.
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва метана на шахте в Чехии.
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Байконур.
Во Франции 2891 человек пострадал в результате протестов «жёлтых жилетов». Об этом BFMTV заявил представитель МВД страны.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.
Один человек погиб и десять получили травмы в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Германии.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал свой уход в отставку в феврале 2019 года.
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса сообщил, что одного из сотрудников посольства Колумбии в Венесуэле вышлют из страны в ответ на аналогичные действия со стороны Боготы.
Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию и покинет своё пост в конце февраля 2019 года.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что решил перебросить десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что драка в сессионном зале парламента после принятия законопроекта о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) произошла под влиянием «бесовских сил».
Украинец Александр Усик был признан лучшим боксёром 2018 года по версии популярного американского спортивного портала ESPN.
Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал убеждённость в том, что украинский лидер Пётр Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Россией ради повышения рейтинга накануне президентских выборов.
Испанский футбольный клуб «Барселона» арендовал у «Валенсии» 26-летнего колумбийского защитника Джейсона Мурильо до конца сезона-2018/19.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в будущем может принять не только хоккейные поединки, но и турниры по смешанным единоборствам под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
По результатам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место мужская сборная России по биатлону поднялась на четвёртое место в общем зачёте Кубка наций, исходя из которого определяются квоты различных стран на участие в соревнованиях.
Один человек погиб и 10 пострадали в результате взрыва метана на шахте в Чехии.
Разыгрывающий российского ЦСКА Серхио Родригес стал пятым баскетболистом в истории, которому удалось достичь отметки в тысячу результативных передач в матчах Евролиги.
Депутаты Волынской области проголосовали за запрет «русскоязычного культурного продукта» на территории региона.
Джонатан Гурейро, выступающий вместе с Тиффани Загорски в танцах на льду, рассказал о сложностях подготовки к чемпионату России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
В Евросоюзе по итогам восьмого заседания ассоциации ЕС — Египет заявили, что ещё не время нормализовать отношения с Сирией.
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, смогут вернуться в большой спорт.
Бывший тренер национальной сборной России по хоккею Харийс Витолиньш возглавил швейцарский «Давос».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в Сирии.
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, почему он не хочет комментировать ситуацию с арестом своего одноклубника Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев.
Торговое судно Ирана получило пробоину в Каспийском море и начало тонуть.
Танцор на льду Никита Кацалапов, выступающий вместе с Викторией Синициной, оценил выступление пары в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
Политолог Александр Асафов оценил в беседе с RT договорённость Великобритании и Польши об «усилении обороны и безопасности, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России».
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года, на котором команда дошла до четвертьфинала, помог Станиславу Черчесову стать более сильным тренером.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в беседе с Nation News отреагировала на сообщение о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с территории страны после Второй мировой войны.
Полномочные представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего поддержали призыв МИД Франции и ФРГ к возобновлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют в зачёте танцевальных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал признание его лучшим игроком 2018 года по версии Российского футбольного союза (РФС).
В Москве разработали три пешеходных маршрута к новогодним каникулам, сообщает портал мэра и правительства.
На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» на своём льду обыграло «Слован» из Братиславы со счётом 2:1.
В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, на выезде обыграл клуб «Козаккен Бойз», представляющий третий дивизион чемпионата страны, со счётом 2:1.
Великобритания и Польша договорились «усилить оборону и безопасность, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России». Об этом сообщается на сайте британского МИД.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА на своём льду в овертайме уступил рижскому «Динамо» со счётом 2:3.
В Москве намерены отреставрировать трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Автоэксперт Владислав Сергеев в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, который поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения (ПДД) при замене водительского удостоверения каждые 10 лет.
В матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на своей площадке одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счётом 102:84.
Посольство США в России сообщило, что стоимость трёхлетней визы в Соединённые Штаты для российских граждан увеличивается до $303 на основании принципа «взаимности».
Армия Израиля сообщила о начале операции по уничтожению тоннелей, которые были обнаружены на границе с Ливаном.
Московский ЦСКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По предварительным данным, в результате землетрясения на Камчатке нет разрушений.
Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на второе место в общем зачёте Кубка мира.
Минфин США продлил срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с «Группой ГАЗ» до 7 марта 2019 года.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он скоро покинет клуб.