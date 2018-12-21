Asia Times: Европа нужна Китаю, чтобы добиться статуса сверхдержавы

Китаю выгодны открытость и богатство Европейского союза, так как в Пекине полагают, что ЕС может помочь стране стать передовой и современной сверхдержавой, пишет Asia Times. Отмечается, что для реализации этой стратегии Пекин зачастую прибегает к использованию экономических ресурсов, а также пытается оказывать политическое влияние.

За последнее десятилетие Китай занял центральное место в мировой экономике, что позволяет стране стремиться занять то же место в мировой политике, пишет Asia Times.

В настоящий момент Китай стремится играть не только важную региональную, но и мировую роль. Так, в октябре прошлого года лидер страны Си Цзиньпин заявил, что к 2050 году Китай «станет глобальным лидером с точки зрения сочетания национальной силы и международного влияния».

Для реализации этой стратегии Пекин зачастую прибегает к использованию экономических ресурсов, а также пытается оказывать политическое влияние. Тем не менее, всё чаще Китай представляет себя в качестве альтернативы западной демократической модели, в результате чего многие западные аналитики называют страну «ревизионистской» силой.

Как отмечает Asia Times, Китай оказывает влияние на ряд нелиберальных правительств по всему миру: Египет, Эфиопия, Пакистан, Филиппины, Судан и Турция. Однако беспрецедентным является влияние Китая на европейские страны, такие как Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Македония, Черногория, Польша, Португалия и Сербия. Так, в 2016 году китайские инвестиции в страны ЕС возросли примерно до $40 млрд, что в Европе активно приветствовали.

Тем не менее, Пекин всё чаще стремится превращать своё экономическое влияние в политическое. В частности, президент Чехии Милош Земан хочет, чтобы его страна стала «китайским непотопляемым авианосцем» в центре Европы. А в прошлом году Греция не дала своим партнерам по ЕС раскритиковать позицию китайских властей по правам человека в стране. Само собой подобное развитие событий заставляет европейцев быть начеку.

«Было бы ошибкой видеть за действиями Китая слишком большую стратегию. В отличие от России, страна не заинтересована в ускорении распада ЕС. Наоборот, Китай видит в открытости и богатстве Европы преимущества для себя», — отвечает Asia Times на вопрос, чего пытается добиться Китай.

В Пекине полагают, что ЕС может помочь Китаю стать передовой и современной сверхдержавой. И напротив, в «стареющем мстительном гегемоне» США Пекин видит исключительно препятствие на своём пути. Однако и в ЕС Китай не видит перспективного партнёра, относясь к союзу как к рынку для извлечения выгоды, для того чтобы «подняться, нейтрализовать оппозицию своей внешней политике и удержать Запад от действий, направленных против страны», пишет Asia Times.