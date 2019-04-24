CNN: США отправили в Средиземное море два авианосца для сдерживания России

Этим вечером есть эксклюзивная возможность взглянуть на то, как американские военные отправляют России посыл сдерживания. Речь идёт о передислокации двух авианосцев в Средиземное море и о редком шаге: посол США в Москве Джон Хантсман на борту авианосца. Это явный сигнал России.

ДЖОН ХАНТСМАН, посол США в России: Двести тысяч тонн дипломатии, которые курсируют по Средиземному морю, — вот что я называю дипломатией. Это дипломатия передового развёртывания. Больше ничего говорить не надо. И у вас есть вся необходимая вам уверенность, когда вы садитесь и пытаетесь найти решения тех проблем, которые разделяют нас уже много-много лет.

Канал CNN побывал на борту американских авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C.Stennis, которые собираются провести операции такого масштаба, которого не достигали с 2016 года.

ДЖОН УЭЙД, контр-адмирал ВМС США: Наше высшее руководство распорядилось о том, чтобы наши военно-морские силы стали более смертоносными, более искусными в тактическом плане. В нынешнюю эпоху конкуренции это очень важно.

Это происходит в том районе, где Россия пытается расширить своё влияние, развёртывая всё больше военных кораблей и подводных лодок с крылатыми ракетами.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Американская армия крайне обеспокоена всё более мощной военной позицией России в этом регионе. С помощью этого развёртывания Америка ясно даёт понять Москве, что она не будет отступать.

В то время как соратники Трампа говорят: нет ничего плохого в том, что его предвыборный штаб искал информацию, украденную российской разведкой во время избирательной кампании 2016 года, ВМС США заверяют американских союзников, что они не станут колебаться по поводу выполнения обязательств по защите от российской агрессии.

В составе ударной группы авианосца есть даже испанский корабль.

ДЖЕЙМС ФОГГО, адмирал ВМС США: Нас не удастся сдержать ни одному потенциальному противнику. И мы, будучи американцами, будем отстаивать наши интересы, а также интересы наших союзников, поскольку мы действуем по всему миру.

На фоне того, как Россия действует всё более напористо во всём Североатлантическом регионе и в Арктике, ВМС США устраивают свою собственную демонстрацию силы, чтобы Кремль чётко это видел.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Конечно же, Вульф, Россия сама пытается закрепить своё присутствие в Средиземном море и пытается подписать договор о долгосрочной аренде порта в Сирии, чтобы также гарантировать себе возможность держать корабли и подлодки в этом районе.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.