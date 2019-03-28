Zeit: угнанный беженцами танкер задержан мальтийскими ВМС

Судно El Hiblu, взятое под контроль мигрантами, подобранными им в Средиземном море, задержано мальтийскими военными, пишет Die Zeit. Сообщается, что спасённые беженцы не хотели возвращаться в Ливию, и потому направили корабль в сторону Европы. По данным гуманитарных организаций, беженцы не хотят возвращаться в свои родные страны из-за тяжёлого положения, а также из-за возможных последствий, которые могут включать даже пытки.

Мальтийские ВМС задержали угнанный мигрантами танкер в Средиземном море, сообщает Die Zeit. В минувший вторник судно El Hiblu подобрало потерпевших крушение беженцев в международных водах, недалеко от ливийских берегов: они не желали возвращаться в Ливию и направили корабль в сторону Европы. Капитан успел подать сигнал тревоги.

Согласно данным итальянских и мальтийских медиа, на борту находятся 108 человек, в том числе женщины и дети. По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, мигранты, захватившие контроль над судном, хотели направить его либо к Мальте, либо к итальянскому острову Лампедуза. «Это вовсе не потерпевшие крушение, это пираты», — приводит издание цитату итальянского министра. Организация «Врачи без границ» заявила, что «политика ЕС подвергает опасности всё больше людей, торговые корабли находятся в ужасном состоянии».

Die Zeit отмечает, что ни Италия, ни Мальта не хотят больше подбирать беженцев в открытом море без нового решения ЕС о распределении квот. На данный момент у берегов Ливии нет почти ни одного спасательного судна. Кроме того, теперь в рамках военно-морской операции по контролю за ситуацией в Средиземном море «София» будет проводиться только наблюдение с воздуха и обучение ливийской береговой охраны (задачей которой является возвращение спасённых в море мигрантов на территорию Ливии).

При этом многие мигранты не желают возвращения: гуманитарные организации утверждают о крайне «бесчеловечных» условиях в Ливии: по их словам, вернувшимся мигрантам могут даже угрожать пытками.

Издание напоминает, что в ноябре прошлого года 90 беженцев больше недели отказывались покинуть спасшее их судно и сойти на берег в ливийском городе Мисрата.