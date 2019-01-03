Guardian: посол США в России посетил задержанного американца

Посол США в России Джон Хантсман посетил американца Пола Уилана, задержанного в Москве «при совершении шпионской акции», передаёт The Guardian. Издание отмечает, что посол выразил поддержку Уилану, которого родственники считают невиновным.
Посол США в России Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в московском следственном изоляторе, сообщает The Guardian.
«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — отметили в государственном департаменте США, добавив, что Хантсман поддерживает связь с семьёй задержанного.
Кроме того, США выразили по дипломатическим каналам сожаление в связи с задержкой в предоставлении консульского доступа к Уилану.
По словам госсекретаря страны Майка Помпео, США «чётко дали понять России, что рассчитывают узнать больше о выдвинутых обвинениях и разобраться, в чём именно его обвиняют».
Отмечается, что бывший морской пехотинец Пол Уилан сейчас работает начальником службы безопасности в крупной американской компании, занимающейся производством автомобильных деталей. При этом, по словам его брата Дэвида, Уилан приехал в Москву в конце прошлой недели на свадьбу своего друга.
Родственники Уилана настаивают, что он невиновен. «Его невиновность не подлежит сомнению, и мы надеемся, что его права будут соблюдены. Мы очень обеспокоены его безопасностью и благополучием», — написал Дэвид в Twitter.
В пятницу утром Пол Уилан взял несколько приглашённых на свадьбу на экскурсию по музеям Кремля, однако на само торжество вечером того же дня не явился. Позже стало известно, что Уилана задержали «при совершении шпионской акции».
The Guardian отмечает, что подозреваемый в шпионаже американец содержится в бывшей тюрьме КГБ «Лефортово». Статья, по которой против него было возбуждено уголовное дело предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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