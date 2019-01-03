Guardian: посол США в России посетил задержанного американца

07:32 Опрос: каждый четвёртый россиянин намерен принять участие в крещенских купаниях Согласно данным опроса, проведённого в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн», 26% россиян намерены принять участие в крещенских купаниях. Об этом RT сообщила основатель проекта Надежда Земскова.

07:28 Роман Ерёменко заключил контракт с «Ростовом» Бывший полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» 31-летний Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом» сроком на 2,5 года.

07:21 При стрельбе около церкви в Техасе погибла женщина При стрельбе у церкви в американском штате Техас погибла женщина, ещё один человек получил ранения.

07:07 Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Индиану» в матче НБА В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Индиану Пейсерс».

07:06 Сообщение с Норильском ограничено из-за плохой погоды Власти Норильска ограничили сообщение с городом из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильной метели.

06:49 Посол ответил на заявление США о сотрудничестве России и КНДР в сфере ПРО Заявления Пентагона о предполагаемых поставках КНДР российских технологий ПРО надуманны и беспочвенны, они служат для оправдания дестабилизирующей политики по международной безопасности. Об этом заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

06:32 Число жертв взрыва в школе в Боготе достигло 11 Число жертв взрыва автомобиля на территории кадетской школы в Боготе увеличилось до 11.

06:17 Коэн заявил, что занимался фальсификацией опросов по указанию Трампа Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что занимался фальсификацией опросов «по указанию Дональда Трампа». Об этом юрист написал в Twitter.

06:02 Пентагон отрицает вступление США в гонку вооружений Новая стратегия развития системы ПРО США не должна рассматриваться как вступление американской стороны в гонку вооружений, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

05:47 В Москве 18 января ожидается до +2 °С В Москве в пятницу, 18 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

05:32 Российские военные доставили гумпомощь в посёлок под Манбиджем Российские военные доставили в сирийский населённый пункт Варида в районе Манбиджа новую партию гуманитарной помощи.

05:16 На МКС обнаружено более 100 видов микроорганизмов В пробах, привезённых с Международной космической станции, обнаружено более 100 видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.

04:57 Учёные рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом в 2068 году Астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году, рассказали на кафедре небесной механики Петербургского государственного университета.

04:41 Полиция усилила патрулирование Бурейского водохранилища из-за оползня Полиция усилила патрулирование водохранилища в Бурейском районе Приамурья, где введён режим ЧС из-за сошедшего оползня.

04:21 Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

04:06 Франция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке в 2019 году Французский президент Эммаунуэль Макрон во время посещения военной базы в Тулузе заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке в 2019 году.

03:49 В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.

03:34 Представитель КНДР прибыл в Вашингтон Представитель КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, прибыл в Вашингтон для переговоров с госсекретарём Майком Помпео по вопросу второго саммита между северокорейской и американской сторонами.

03:19 Макрон пообещал прыгнуть с парашютом Французский лидер Эммануэль Макрон во время визита на военную базу в Тулузе пообещал десантникам, что совершит прыжок с парашютом.

03:02 Россия оказалась в лидерах по числу новых стадионов в Европе Россия заняла четвёртое место в Европе по количеству реконструированных, перестроенных или возведённых с нуля футбольных стадионов за последние пять лет.

02:45 В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 23 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

02:29 Белый дом отменил визит делегации США на форум в Давосе Белый дом отменил визит делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с шатдауном.

02:12 Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.

01:50 В коалиции США заявили об уничтожении командного пункта ИГ в Сирии Международная коалиция во главе с США сообщила об уничтожении командного пункта «Исламского государства»* в мечети на востоке Сирии.

01:34 Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна Президент США Дональд Трамп отменил визиты спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Брюссель, Египет и Афганистан в связи с приостановкой работы правительства страны.

01:16 WSJ: США рассматривают возможность отмены пошлин на китайские товары В администрации США обсуждается возможность отмены пошлин на импорт китайской продукции, чтобы дать КНР стимул пойти на уступки в торговых отношениях с американской стороной.

01:00 В Манбидже ликвидирован террорист со взрывным устройством Военные в сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством, который попытался бежать при задержании.

00:47 На Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов На Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов, заявил председатель украинского государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

00:31 Источник: главы МИД ЕС обсудят меры противодействия «дезинформации» Главы МИД государств Евросоюза в ходе встречи 21 января в Брюсселе рассмотрят детали реализации плана противодействия «дезинформации» и иностранному вмешательству, который был предложен Еврокомиссией.

00:16 В ДТП под Тулой погиб сотрудник полиции Сотрудник полиции погиб, ещё шесть человек пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Киреевском районе Тульской области. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

00:00 Россия проиграла Франции в матче ЧМ по гандболу Сборная России проиграла Франции в матче чемпионата мира по гандболу, который проходит в Германии и Дании.

23:54 «Химки» проиграли «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги Баскетбольный клуб «Химки» проиграл греческому «Олимпиакосу» в матче Евролиги.

23:50 Саудовская Аравия намерена инвестировать в нефтехимическую отрасль в России Саудовская Аравия заявила о намерении инвестировать в нефтехимическое производство в России. Об этом в интервью телеканалу Al Ekhbariya заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих.

23:47 Медведева уклонилась от поцелуя фаната Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время автограф-сессии.

23:35 В Москве в ДТП с трамваем пострадали два человека В Москве произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции МВД по столице.

23:23 На Украине заявили об усилении охраны границы с Россией В Государственной пограничной службе Украины сообщили об усилении охраны границы с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

23:20 СМИ: Минэкономразвития подготовило законопроект, упрощающий процедуру оформления договоров Заключение сделок с недвижимостью в России могут массово перевести в режим онлайн, сообщает газета «Известия».

23:19 В Забайкальском крае обвиняемым в организации подпольных казино грозит до 20 лет лишения свободы В Забайкальском крае перед судом предстанут 27 человек, обвиняемых в организации сети подпольных игорных заведений, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

23:18 На ограду Александровской колонны в Петербурге вернули двуглавого орла после реставрации На ограду Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вернули двуглавого орла, сообщает kp.ru.

23:16 Эксперт прокомментировал сообщения французских СМИ о торговом балансе России Доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения французских СМИ о торговом балансе России.

23:15 Бывшую льняную мануфактуру в Ярославской области признали памятником архитектуры Бывшую льняную мануфактуру «Рольма» в Ростове включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает kp.ru.

23:14 В Кемеровской области водителя автобуса временно лишили прав после инцидента с ребёнком В Кемеровской области водителя маршрутного автобуса временно лишили прав после резонансного инцидента с ребёнком, сообщает ВашГород.ру.

23:11 В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о курсе Украины в ЕС и НАТО Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.

23:09 Президент «Леванте» заявил, что клуб подаст жалобу на «Барселону» Президент «Леванте» Кико Каталан подтвердил, что клуб собирается подать жалобу в Федерацию футбола Испании по поводу нарушения каталонцами регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.

23:09 Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.

22:54 СК возбудил дело из-за гибели человека при взрыве газа в Мурманской области Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в Мурманской области в результате взрыва газового баллона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

22:46 «Металлург» одолел рижское «Динамо» в матче КХЛ Магнитогорский «Металлург» одолел рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:45 Международные резервы России выросли за неделю на $4,1 млрд Международные резервы России увеличились за неделю на $4,1 млрд. На 11 января они достигли $472,6 млрд (против $468,5 млрд на 4 января). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.

22:34 СКА выиграл у «Динамо» в матче КХЛ Питерский СКА на домашнем льду выиграл у московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).