Independent: в Москве задержали американца, обвиняемого в шпионаже

Федеральная служба безопасности в пятницу задержала в Москве американского гражданина, который, по утверждениям, занимался в стране шпионской деятельностью, сообщает Independent. По словам ведомства, задержание произошло во время «проведения шпионской операции». Если его вина будет доказана, Уилану грозит 20 лет тюрьмы.

Российские спецслужбы задержали в Москве гражданина США, который, по их утверждению, находился в стране с «шпионской миссией», передаёт Independent. Как рассказали в ФСБ, американец по имени Пол Уилан был задержан в пятницу во время «проведения шпионской акции», однако другие детали ведомство разглашать не стало.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Федеральная служба безопасности отметила, что в отношении американца было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Как отмечает издание, в случае, если его вина будет доказана, Уилану грозит 20 лет тюрьмы. На момент публикации статьи ни российское, ни американское внешнеполитическое ведомство не прокомментировали произошедшее.

Арест предполагаемого шпиона произошёл на фоне ухудшения отношений между Россией и США, причиной которому послужили «украинский кризис», война в Сирии и утверждения о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, подчёркивает газета.

Как напоминает издание, ранее в этом месяце в США гражданка России Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью оказания влияния на политику США через Национальную стрелковую ассоциацию. Это признание стало частью «сделки с правосудием, на которую согласилась обвиняемая.