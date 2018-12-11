Bloomberg: Мария Бутина согласилась признать свою вину

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая федеральными властями США в работе на территории страны в качестве «незарегистрированного агента Кремля», согласилась признать свою вину, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, даже если Бутина и согласится признать себя виновной, это не значит, что она неминуемо окажется в тюрьме: её могут передать Москве в рамках обмена заключёнными.

Активист за право на ношение оружия Мария Бутина, которая занималась налаживанием связей с членами Национальной стрелковой ассоциации США (НСА) и обвиняемая в работе в качестве «незарегистрированного агента Кремля» решила признать свою вину, пишет Bloomberg.

Адвокаты Бутиной попросили федерального судью созвать слушание по её делу, сообщив, что она готова изменить показания относительно степени своей вины. В июле россиянка отвергла обвинения в сговоре, а также в том, что она действовала в качестве незарегистрированного агента иностранного государства.

«Стороны решили этот вопрос», — сообщили её адвокаты в документе, составленном совместно с федеральными прокурорами.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, даже если Бутина признает свою вину, то это не значит, что она пойдёт на сотрудничество со следствием. Кроме того, это также не значит, что она в конечном счёте окажется в тюрьме. В 2010 году в рамках схожего дела Анна Чапман и девять других «спящих агентов, тайно работавших в США в интересах России» признали себя виновными, после чего их передали Москве в обмен на других заключённых.

По версии ФБР, Бутина в течение нескольких лет налаживала отношения с ключевыми членами НСА и Республиканской партии. Кроме того, как считает американское ведомство, в 2016 — 2017 годах находясь в США по студенческой визе, Бутина в действительности «занималась продвижением интересов России, регулярно отчитываясь перед неизвестным высокопоставленным правительственным чиновником».

В 2015 году на форуме в Лас-Вегасе россиянке удалось задать вопрос кандидату в президенты США Дональду Трампу о том, улучшит ли он отношения Вашингтона с Москвой в случае победы. На этот вопрос Трамп тогда ответил утвердительно, напоминает Bloomberg.