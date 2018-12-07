CNN: дело Бутиной близится к развязке

Защитники и обвинители российской «шпионки» Марии Бутиной ходатайствуют об отмене судебных заседаний, а значит, развязка близка, предполагает CNN. По словам корреспондента телеканала, россиянка тяжело переносит одиночное заключение и может нуждаться в помощи психиатра, а денег на адвокатов уже нет.

Сегодня Мария Бутина, обвиняемая в шпионаже в пользу России, может быть близка к заключению сделки о признании вины. Её адвокаты и прокуроры ходатайствуют об отмене судебных заседаний и повесток. По словам её адвоката, ей тяжело находиться в одиночном заключении, в камере размером с парковочное место, и ей может понадобиться психиатрическая помощь. Её семья заявляет, что у неё кончились деньги на адвокатов и ей только что предоставили государственного защитника.



Бутиной предъявлены обвинения в заговоре и в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. По мнению прокуроров, она внедрилась в американские консервативные организации, в том числе в Национальную стрелковую ассоциацию — как утверждается, по указанию высокопоставленного российского чиновника. Какую информацию она может сообщить прокурорам?



ДЖОЗЕФ МОРЕНО, бывший прокурор по делам, связанным с национальной безопасностью: Что ей поручили делать? Какие шаги она предприняла для выполнения этих заданий. И кто были её соучастники здесь, в США, если таковые были.



Если Мария Бутина заключит сделку о признании вины, это может означать большие проблемы для Пола Эриксона — республиканского функционера, с которым Бутина, как утверждается, состояла в романтических отношениях.



Как сообщает The Daily Beast, Эриксон получил от федеральных следователей письмо с вызовом для дачи показаний в качестве подозреваемого. В письме говорится, что рассматривается вопрос о предъявлении ему обвинений в заговоре и тайной деятельности в качестве иностранного агента.



ДЖОЗЕФ МОРЕНО: Если вы получили письмо с вызовом для дачи показаний в качестве подозреваемого, это серьёзно. Это значит, что вам просто неизбежно предъявят обвинения. Возможно, ему предъявят те же самые обвинения, что и госпоже Бутиной.



По словам прокуроров, Эриксон помогал Бутиной в её стремлении установить тайные каналы связи между Кремлём и Республиканской партией. Источник сообщил CNN, что в 2016 году Эриксон посылал электронное письмо советнику избирательного штаба Трампа, чтобы поспособствовать встрече Трампа с Владимиром Путиным. Эти попытки, по всей видимости, встретили отпор со стороны избирательного штаба Трампа.



Но был ли Пол Эриксон орудием для красивой россиянки, которая примерно в два раза его моложе? Адвокат Бутиной заявляет, что их отношения были настоящими и приводит в пример это видео, на котором они в студии записывают песню «Красавица и чудовище».

Как сообщил CNN осведомлённый источник, что Эриксон навещал Бутину в тюрьме, даже в последнее время. Но в документах суда обвинители утверждают, цитирую: «похоже, что для неё эти отношения — просто необходимый аспект её деятельности».



КОРРЕСПОНДЕНТ: Как ему лучше всего выстраивать свою защиту?



ДЖОЗЕФ МОРЕНО: Лучшая защита — если факты это подтвердят — признать себя простофилей. Вы, сами того не ведая, участвовали в определённой деятельности…



А бывшие разведчики говорят, что засылать молодых женщин вроде Марии Бутиной — это надёжный и испытанный метод российского шпионажа.



РОБЕРТ БЭР, бывший сотрудник ЦРУ: Она, определённо, была «медовой ловушкой». Она была красивой женщиной, молодой, привлекательной, прекрасно говорила по-английски. Она была бы привлекательна для многих одиноких мужчин в Вашингтоне. Если угодно, она была идеальным «троянским конём»: проведите её за ворота, в среду тех, кто в Республиканской партии принимает решения, и КГБ можно засчитать победу.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.



Материал предоставлен CNN International.