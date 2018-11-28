NBC: адвокат Бутиной просит перевести россиянку из одиночной камеры на общий режим

Адвокат арестованной в США по обвинению в шпионаже россиянки Марии Бутиной просит перевести его клиентку на общий режим из камеры одиночного заключения, сообщает NBC. По мнению защитника, изоляция Бутиной не обоснована и была произведена под ложным предлогом.

Адвокат «предполагаемого российского агента» Марии Бутиной Роберт Дрисколл просит перевести его клиентку в отсек общего содержания, сообщает NBC News. По словам защитника, с момента её ареста в июле, гражданка России была изолирована и фактически содержалась в камере одиночного заключения.

По мнению Дрисколла, режим содержания Бутиной в тюрьме был ужесточён 21 ноября под «ложным предлогом». Если верить сотрудникам исправительного учреждения, решение перевести россиянку в одиночную камеру было принято после того, как Бутина «порекомендовала своему адвокату другую заключённую». Как заверяет адвокат, администрация тюрьмы приняла решение якобы «в интересах безопасности» самой Бутиной, «зная о том, что одиночное заключение не предполагает апелляции на внутреннем уровне».

Как заявил защитник, за время содержания в тюрьме общего режима Бутина не нарушала никаких правил, «успешно взаимодействовала с другими заключёнными и не создавала инцидентов».

Сотрудники исправительной колонии города Александрия в штате Вирджиния отказались прокомментировать ситуацию с российской гражданкой, подчёркивает издание. Федеральные прокуроры должны будут ответить на запрос защиты Бутиной до того, как судья примет решение о размещении россиянки вместе с другими заключёнными или продлении одиночного содержания.

Как сообщает телеканал со ссылкой на судебные документы, ранее в этом месяце защита Бутиной начала переговоры с федеральными прокурорами — вероятно, по вопросу заключения сделки с правосудием.

Гражданку России Марию Бутину, прибывшую в США по студенческой визе в 2016 году, обвиняют в том, что она действовала как «агент России» в Вашингтоне, напоминает NBC News. Ей официально предъявлены обвинения в преступном сговоре и отказе зарегистрироваться в качестве иностранного агента.