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Bloomberg: американская прокуратура пригрозила запретить адвокату Бутиной общаться со СМИ

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Сторона обвинения в деле Марии Бутиной предупредила, что может потребовать от суда запретить её адвокату Роберту Дрисколлу общаться со СМИ. По мнению американской прокуратуры, адвокат россиянки нарушает местное законодательство, сообщая детали процесса журналистам, и тем самым наносит вред следствию, пишет Bloomberg.
Bloomberg: американская прокуратура пригрозила запретить адвокату Бутиной общаться со СМИ
Reuters

Американская прокуратура предупредила Роберта Нила Дрисскола, адвоката россиянки Марии Бутиной, что может добиться судебного запрета на разглашении информации, если он не перестанет рассказывать о ходе процесса СМИ, пишет Bloomberg.

В своём послании к судье представители стороны обвинения настаивают, что адвокат неоднократно нарушал местное законодательство, «делая заявления по существу дела и доказательствам». Среди прочего Дрисколл давал интервью Politico, The Washington Post и российскому новостному телеканалу RT.
 
«Если власти продолжат сталкиваться со свидетельствами дальнейших нарушений этого правила, то могут обратиться за помощью суда», — подчёркивается в письме прокуратуры.
 
Ещё во время июльских слушаний сторона обвинения заявляла, что опасается представить миллионы страниц доказательств. Ведь, по их словам, Дрисколл мог сделать эту информацию достоянием общественности и тем самым «навредить» следствию.  
 
В то время сам адвокат объяснял своё появление в СМИ попыткой опровергнуть обвинения, выдвигаемые американскими властями против Бутиной. В частности, утверждения, что она якобы предлагала секс в обмен на работу. Судья окружного суда Таня Чуткан предупреждала Дрисколла, что может запретить разглашение информации, если он продолжит так часто общаться со СМИ.
 
Бутина находится под стражей с момента её ареста 15 июля. По версии обвинения, она пыталась установить  «тайный канал связи» между российскими и американскими политиками. Россиянка продолжает настаивать на своей невиновности, отмечает Bloomberg.
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Bloomberg США Северная Америка
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