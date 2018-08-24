Bloomberg: американская прокуратура пригрозила запретить адвокату Бутиной общаться со СМИ

Сторона обвинения в деле Марии Бутиной предупредила, что может потребовать от суда запретить её адвокату Роберту Дрисколлу общаться со СМИ. По мнению американской прокуратуры, адвокат россиянки нарушает местное законодательство, сообщая детали процесса журналистам, и тем самым наносит вред следствию, пишет Bloomberg.

Американская прокуратура предупредила Роберта Нила Дрисскола, адвоката россиянки Марии Бутиной, что может добиться судебного запрета на разглашении информации, если он не перестанет рассказывать о ходе процесса СМИ, пишет Bloomberg.

В своём послании к судье представители стороны обвинения настаивают, что адвокат неоднократно нарушал местное законодательство, «делая заявления по существу дела и доказательствам». Среди прочего Дрисколл давал интервью Politico, The Washington Post и российскому новостному телеканалу RT.

«Если власти продолжат сталкиваться со свидетельствами дальнейших нарушений этого правила, то могут обратиться за помощью суда», — подчёркивается в письме прокуратуры.

Ещё во время июльских слушаний сторона обвинения заявляла, что опасается представить миллионы страниц доказательств. Ведь, по их словам, Дрисколл мог сделать эту информацию достоянием общественности и тем самым «навредить» следствию.

В то время сам адвокат объяснял своё появление в СМИ попыткой опровергнуть обвинения, выдвигаемые американскими властями против Бутиной. В частности, утверждения, что она якобы предлагала секс в обмен на работу. Судья окружного суда Таня Чуткан предупреждала Дрисколла, что может запретить разглашение информации, если он продолжит так часто общаться со СМИ.

Бутина находится под стражей с момента её ареста 15 июля. По версии обвинения, она пыталась установить «тайный канал связи» между российскими и американскими политиками. Россиянка продолжает настаивать на своей невиновности, отмечает Bloomberg.