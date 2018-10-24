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Hill: адвокаты Бутиной обвинили США в сокрытии улик по делу россиянки

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Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри заявили, что правительство США утаивает информацию, которая могла бы помочь их подзащитной, сообщает The Hill. Тем не менее, сторона обвинения отрицает наличие данных, способных доказать невиновность Бутиной.
Hill: адвокаты Бутиной обвинили США в сокрытии улик по делу россиянки
Reuters

Адвокаты Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации, заявили, что правительство США утаивает доказательства, которые могли бы помочь их подзащитной, передаёт The Hill. 

Об этом адвокаты Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри сообщили в письме помощнику прокурора Эрику Кенерсону. В нём Дрисколл и Кэрри обвинили власти США в сокрытии информации, несмотря на наличие так называемого «правила Брэди». Согласно этому правилу, сторона обвинения должна раскрывать стороне защиты имеющиеся у неё оправдательные доказательства.
 
По словам представителей Бутиной, имеющиеся у стороны обвинения данные «подорвут утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, негативно скажутся на авторитете государственного обвинения, приведут к недоверию свидетелям обвинения и покажут, что Мария Бутина на самом деле была не более чем студенткой с благородными устремлениями, которая действовала сама по себе, а не как иностранный агент».
 
При этом они утверждают, что направили властям США пять запросов на предоставление этой информации в августе и октябре, но безрезультатно.
 
«Вместо этого правительство отказалось предоставить запрашиваемую информацию, заявив, что не может подтвердить или опровергнуть её существование»,— отметили представители Бутиной.
 
Тем не менее, The Hill сообщает, что в ответном письме прокуратуры округа Колумбия говорится, что там удивлены заявлением Дрисколла и Кэрри, так как ничего не знают о какой-либо информации, требующей раскрытия.
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Hill США Северная Америка
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