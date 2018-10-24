Hill: адвокаты Бутиной обвинили США в сокрытии улик по делу россиянки

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри заявили, что правительство США утаивает информацию, которая могла бы помочь их подзащитной, сообщает The Hill. Тем не менее, сторона обвинения отрицает наличие данных, способных доказать невиновность Бутиной.

Адвокаты Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации, заявили, что правительство США утаивает доказательства, которые могли бы помочь их подзащитной, передаёт The Hill.

Об этом адвокаты Роберт Дрисколл и Альфред Кэрри сообщили в письме помощнику прокурора Эрику Кенерсону. В нём Дрисколл и Кэрри обвинили власти США в сокрытии информации, несмотря на наличие так называемого «правила Брэди». Согласно этому правилу, сторона обвинения должна раскрывать стороне защиты имеющиеся у неё оправдательные доказательства.

По словам представителей Бутиной, имеющиеся у стороны обвинения данные «подорвут утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, негативно скажутся на авторитете государственного обвинения, приведут к недоверию свидетелям обвинения и покажут, что Мария Бутина на самом деле была не более чем студенткой с благородными устремлениями, которая действовала сама по себе, а не как иностранный агент».

При этом они утверждают, что направили властям США пять запросов на предоставление этой информации в августе и октябре, но безрезультатно.

«Вместо этого правительство отказалось предоставить запрашиваемую информацию, заявив, что не может подтвердить или опровергнуть её существование»,— отметили представители Бутиной.

Тем не менее, The Hill сообщает, что в ответном письме прокуратуры округа Колумбия говорится, что там удивлены заявлением Дрисколла и Кэрри, так как ничего не знают о какой-либо информации, требующей раскрытия.