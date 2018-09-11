CBS: Бутину оставили в тюрьме до суда, а её адвокатам запретили общаться с прессой

Американский суд отказался менять меру пресечения Марии Бутиной, которая находится под стражей по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом. Кроме того, адвокатам россиянки запретили рассказывать о ходе процесса СМИ, передаёт CBS News.
Марию Бутину, которую власти США арестовали по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом, отказались выпустить под залог. Судья Таня Чуткан заявила, что существуют «серьёзные опасения», что россиянка может сбежать за границу, сообщает CBS News.
Ещё одним ударом для защиты стал запрет на разглашение информации о деле в СМИ. Ведущий адвокат Бутиной Роберт Дрисколл открыто критиковал в прессе то, как власти обращаются с его подзащитной.
Судья посчитала, что юрист нарушил правила, запрещающие делать публичные заявления, способные сказаться на непредвзятости жюри. «Я действительно нахожу, что ваши комментарии переходят черту», — заявила она Дрисколлу.
CBS News отмечает, что Чуткан также не поскупилась на резкие слова в адрес прокуроров. Накануне они отказались от своих обвинений, что Бутина предлагала секс в обмен на должность.
Судья заявила, что лично ознакомилась с перепиской россиянки и пришла к выводу, что сообщения были очевидной шуткой. Она удивилась, что обвинители могли трактовать эту информацию как-то иначе. «Я была разочарована», — призналась Чуткан.
Американские власти считают, что основная часть процедуры раскрытия данных будет завершена после изучения жёсткого диска обвиняемой, на котором содержатся порядка двух терабайтов файлов. Большая часть документов на русском языке, и их перевод замедляет процесс.
Следующее слушание по делу Марии Бутиной состоится 13 ноября, заключает CBS News.
В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10-11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.
В Тверской области участники международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» нашли останки 145 красноармейцев, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подтвердил, что организация получила официальный запрос от Федерации биатлона Украины (ФБУ) на переход российских спортсменов в украинскую сборную.
Фигурантки дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до 13 декабря. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о переброске в Азовское море бронированного катера для борьбы с досмотрами иностранных судов.
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с радио Sputnik оценил сообщения о том, что США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту. По его словам, для этого надо усилить контроль за деятельностью работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Агент Пабло Саббаг, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о том, что игрок дал согласие на переход в «Милан» в зимнее трансферное окно.
Федеральная служба исполнения наказаний России апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.
Россия совместно с Ираном, Китаем и рядом европейских стран — участниц СВПД продолжит работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций», заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Представители военного атташата посольства Турции в Москве изъявили желание принять участие в качестве наблюдателей в учениях «Восток-2018». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москву беспокоят попытки различных государств милитаризировать космическое пространство за счёт размещения на околоземной орбите ударного вооружения.
Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что получил «от друзей» из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.
Президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook рассказал, что навестил проходящих лечение в больнице сотрудников Службы государственной охраны, которые пострадали в ДТП, произошедшем в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены — Калараш.
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что в США к настоящему моменту не установили личности виновных в совершении «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.
Посол России в Сербии Александр Чепурин вручил защитнику и капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову ключи от автомобиля LADA 4×4, подаренного игроку за то, что он стал автором первого мяча, забитого на стадионе «Самара Арена» на чемпионате мира по футболу 2018 года.