CBS: Бутину оставили в тюрьме до суда, а её адвокатам запретили общаться с прессой

Американский суд отказался менять меру пресечения Марии Бутиной, которая находится под стражей по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом. Кроме того, адвокатам россиянки запретили рассказывать о ходе процесса СМИ, передаёт CBS News.

Марию Бутину, которую власти США арестовали по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом, отказались выпустить под залог. Судья Таня Чуткан заявила, что существуют «серьёзные опасения», что россиянка может сбежать за границу, сообщает CBS News.

Ещё одним ударом для защиты стал запрет на разглашение информации о деле в СМИ. Ведущий адвокат Бутиной Роберт Дрисколл открыто критиковал в прессе то, как власти обращаются с его подзащитной.

Судья посчитала, что юрист нарушил правила, запрещающие делать публичные заявления, способные сказаться на непредвзятости жюри. «Я действительно нахожу, что ваши комментарии переходят черту», — заявила она Дрисколлу.

CBS News отмечает, что Чуткан также не поскупилась на резкие слова в адрес прокуроров. Накануне они отказались от своих обвинений, что Бутина предлагала секс в обмен на должность.

Судья заявила, что лично ознакомилась с перепиской россиянки и пришла к выводу, что сообщения были очевидной шуткой. Она удивилась, что обвинители могли трактовать эту информацию как-то иначе. «Я была разочарована», — призналась Чуткан.

Американские власти считают, что основная часть процедуры раскрытия данных будет завершена после изучения жёсткого диска обвиняемой, на котором содержатся порядка двух терабайтов файлов. Большая часть документов на русском языке, и их перевод замедляет процесс.

Следующее слушание по делу Марии Бутиной состоится 13 ноября, заключает CBS News.