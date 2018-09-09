NYT: прокуратура США признала, что Бутина не предлагала интим в обмен на должность

Американские прокуроры подтвердили, что совершили ошибку в деле Марии Бутиной, неверно интерпретировав её смс-переписку. Они признали, что россиянка, арестованная за «незаконную работу иностранным агентом», не предлагала сексуальные услуги в обмен на должность. По мнению адвокатов, подобная ошибка дискредитирует всё дело в отношении их подзащитной, пишет The New York Times.

Прокуратура США признала, что Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной работе иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность, пишет The New York Times.

По словам издания, накануне представители стороны обвинения подтвердили, что «ошибочно» интерпретировали очевидно шуточную смс-переписку между россиянкой и её другом, которой помог ей обновить страховку на машину.

Американские власти утверждают, что Бутина участвовала в «секретной операции» Москвы, целью которой было влияние на высокопоставленных республиканцев, включая Дональда Трампа. Отказав в выходе под залог, россиянку поместили в тюрьму штата Вирджиния, напоминает The New York Times.

Защитники россиянки считают, что эта ошибка прокуроров символизирует «порочность» всего дела, в результате которого их клиент оказалась под стражей. Их запрос на освобождение Бутины суд должен рассмотреть в начале следующей недели.

«Я рад, что они отказались от этих обвинений, но ущерб уже нанесён», — заявил в интервью журналистам адвокат россиянки Роберт Дрисколл. По его словам, его клиент занималась «невинной политической деятельностью», но была выставлена в качестве «злодейки в неоправданно раздутой шпионской драме». «Простой поиск в Google по фразе «Марина Бутина и секс» выдаёт более 300 тысяч результатов», — отметил юрист.

Между тем,несмотря на признание прокуроров в ошибке, менять меру пресечения Бутиной они не собираются. Ведь, по их мнению, с большей долей вероятности она «сбежит из страны», подчёркивает издание.

Более того, американские власти настаивают, что со времени ареста Бутиной стало ещё очевиднее, что она является «оперативником спецслужб» и «имеет ценность» для Москвы. Они обращают внимание, что представители Кремля навещали россиянку в тюрьме по меньшей мере шесть раз, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дважды жаловался на её уголовное преследование госсекретарю США Майку Помпео.