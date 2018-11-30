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Bloomberg: Мария Бутина может заключить сделку с американским следствием

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Мария Бутина готова пойти на сделку со следствием, пишет Bloomberg. Как утверждает издание, россиянка и американская прокуратура работают над финальным оформлением деталей соглашения.
Bloomberg: Мария Бутина может заключить сделку с американским следствием
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Мария Бутина, осуждённая за деятельность в качестве «кремлёвского агента» близка к тому, чтобы заключить сделку с американскими прокурорами, и сторонам осталось лишь оформить детали, сообщает Bloomberg, со ссылкой на документацию Вашингтонского федерального суда.

Правительство США и Бутина сделали запрос, с прошением отложить сроки сдачи заявления в суд, чтобы успеть составить «финальное соглашение».
 
Издание напоминает, что в раннее, в среду, федеральный окружной судья Таня Чуткан отклонила просьбу Бутиной о переводе из одиночной камеры в общую. Чуткан мотивировала своё решение тем, что просьба была основана на слухах и спекуляциях о причинах содержания Бутиной в полной изоляции.
 
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