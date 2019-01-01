Арест американца Уилана напомнил CNN о практике обмена шпионами между Россией и США

Ни ФСБ, ни госдепартамент не дают подробной информации о задержанном в Москве американце Поле Уилане, обвинённом в шпионаже, сообщает CNN. Тем не менее, отмечает корреспондент Мэтью Чанс, в настоящее время в американской тюрьме сидит россиянка Мария Бутина, а Россия и США уже раньше обменивались шпионами. В 2010 году уже был прецедент, когда Москва договорилась с Вашингтоном о возвращении десяти её «агентов», в том числе «гламурной шпионки» Анны Чапман.

Мы до сих пор не знаем, почему именно Москва арестовала американского гражданина по обвинению в шпионаже. Российская Федеральная служба безопасности заявляет, что Пол Николас Уилан был задержан в пятницу, но о нём практически ничего неизвестно. Однако, как сообщает Мэтью Чанс, арест Уилана — это, возможно, очередной эпизод шпионской войны.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: «Россия задержала американского гражданина при проведении шпионской акции», — говорилось в коротком сообщении государственного телеканала. Главное управление страны по борьбе со шпионажем, ФСБ, заявило, что арестованного американца зовут Пол Уилан, но не предоставило подробностей.





Госдепартамент США также не прояснил ситуации. Его представители заявили, что сделали запрос, чтобы к арестованному пустили советника, и выразили надежду, что российские власти выполнят эту просьбу. Но при этом ведомство добавило: «По соображениям конфиденциальности, в настоящий момент мы не можем предоставить дополнительную информацию».





Это произошло после того, как сторонница свободной продажи и владения огнестрельным оружием Мария Бутина, которая находится в американской тюрьме, признала себя виновной в участии в сговоре. Американские обвинители заявляют, что она действовала в качестве незарегистрированного иностранного агента и пыталась проникнуть в Национальную стрелковую ассоциацию и Республиканскую партию, чтобы воздействовать на влиятельных американцев. В настоящий момент ей грозит до шести месяцев тюрьмы.





Российские власти категорически отрицают, что Бутина — их агент. Несколько недель назад на своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин особенно подчеркнул, что возмездие не последует. «Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять», — настаивал он.





Тем не менее существует прецедент обмена пленными между Россией и США. В 2010 году гламурный российский агент Анна Чапман и ещё девять человек, подозреваемых в шпионаже, были возвращены на родину в обмен на освобождение четырёх заключённых в России. Одним из этих заключённых был Сергей Скрипаль, которого не так давно отравили нервнопаралитическим веществом в английском городе Солсбери.





Последний арест состоялся после того, как российский президент Владимир Путин отправил поздравительное послание президенту Трампу. Он подтвердил, что Россия «открыта к диалогу с США». Но арест американского гражданина, который произошёл столь скоро после этого поздравления, шлёт совсем другой сигнал. Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 января 2019 года.