USA Today: Мария Бутина частично признала свою вину

Гражданка России Мария Бутина признала себя виновной в том, что работала на территории США в качестве «агента Кремля» без предварительной регистрации, чтобы установить неформальные связи с влиятельными американскими политиками, пишет USA Today. Как отмечает газета, в рамках сделки со следствием Бутина выразила готовность сотрудничать с федеральными властями США.

Гражданка России Мария Бутина признала себя виновной в сговоре и работе в качестве «агента Кремля» без регистрации в Соединённых Штатах. По условиям сделки со следствием россиянка выразила готовность сотрудничать с федеральными властями, пишет USA Today.

Хотя обвинения Бутиной предъявила прокуратура округа Колумбия, а не команда спецпрокурора Роберта Мюллера из Министерства юстиций, её дело может пролить свет на «кампанию Москвы по оказанию влияния» в США.

В вину Бутиной вменяли многолетние попытки проникнуть внутрь политических группировок в интересах Кремля, в том числе и в Национальную стрелковую ассоциацию (НСА). В соглашении о сделке говорится, что россиянка «согласилась вступить в сговор с одним российским правительственным чиновником и, по крайней мере, с ещё одним человеком, чтобы действовать в США под руководством этого российского чиновника», не уведомив об этом Минюст США.

В сделке отмечается, что Бутина хотела «установить неформальные каналы связи с американцами, имеющими вес и влияние на политику США». Российский чиновник, о котором идёт речь в документе, подходит под описание заместителя председателя Банка России и «близкого союзника Владимира Путина» Александра Торшина.

Россиянка находится под стражей с июля этого года. Тогда её обвинили в контактах с такими организациями как НСА, а также попытках использовать эти связи для продвижения российских интересов. На данный момент Бутиной грозит срок до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. Тем не менее сторона защиты настаивает на том, что максимальный срок может достигать только шести месяцев.