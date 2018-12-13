CNN: российский МИД обвинил США в пытках Бутиной — это не правосудие, это инквизиция

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в интервью CNN, что российская гражданка Мария Бутина, арестованная в США, является политизаключённой, добавив, что в её отношении применяли пытки. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, доказательств того, что Бутину пытали, нет, но Москва явно готовит для неё роль «жертвы».

В четверг утром в Вашингтонском федеральном суде россиянка, обвиняемая в шпионаже, должна будет признать себя виновной. Российский президент утверждает, что не знаком с Марией Бутиной — как и главы разведывательных ведомств. А вот МИД России вдруг выдвигает весьма серьёзные обвинения. С репортажем из Москвы Фредерик Пляйтген.



Всего за несколько часов до того как предполагаемый российский агент Мария Бутина должна официально пойти на сделку с американскими властями и признать себя виновной, после того как она уже начала сотрудничать со следствием, Москва неожиданно обрушивает свой гнев на США. В эксклюзивном интервью с CNN официальный представитель российского МИД утверждает, что Бутина — политзаключённая, и идёт даже дальше в своих обвинениях.



МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Это не правосудие. Не правосудие. Это инквизиция. Средневековая инквизиция. Потому что её запугали. Её пытали. С ней обращались не так, как нужно обращаться с человеком, обращаться с женщиной.



Никаких свидетельств того, что Бутину пытали, пока она находилась в одиночной камере в американской тюрьме, нет. Как удалось узнать CNN, россиянке разрешают регулярно встречаться с её адвокатом, а также с её близким другом Полом Эриксоном. Кроме того, Бутиной предоставлена возможность созваниваться с родителями, которые находятся в России. Однако время, которое девушке позволяют провести вне камеры, минимально и обычно приходится на ночные часы, чтобы предотвратить контакты с обычными заключёнными.



Минюст в ответ на запрос CNN комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что дело ещё не закрыто.



Россию часто обвиняют в том, что она сажает и убивает диссидентов и лидеров оппозиции по политическим мотивам, но Кремль такие обвинения отвергает. Бутину, которая пыталась наладить отношения с Национальной стрелковой ассоциацией и другими консервативными организациями, обвиняют в том, что она вела свою деятельность в США под управлением российского чиновника, не регистрируясь при этом в качестве иностранного агента.



ДЖОЗЕФ МОРЕНО, бывший прокурор по делам, связанным с нацбезопасностью: Она должна будет разъяснить, кто этот чиновник — или чиновники, — какие перед ней ставились задачи, какие шаги она предприняла для их выполнения, и был ли кто-то здесь, в США, замешан в этой деятельности, а если да, то кто это был.



Об аресте Бутиной было объявлено в тот же день, когда президент Трамп в Хельсинки провёл встречу с Владимиром Путиным, и в Москве также утверждают, что момент для обнародования этой информации был выбран по политическим мотивам.



МАРИЯ ЗАХАРОВА: Все детали этого дела тесно связаны с политическими отношениями между Россией и Соединёнными Штатами, ведь всё это произошло сразу после того, как президенты этих двух стран встретились и провели переговоры — и это, конечно, очередное свидетельство того, что речь идёт о политическом деле, а Бутина — политзаключённый.



После сделки со следствием и, в итоге, освобождения из тюрьмы Бутиной, скорее всего, придётся вернуться в Россию, где чиновники уже готовят для неё роль жертвы кризиса в российско-американских отношениях. Фред Пляйтген, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.