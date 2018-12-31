CNN: задержание американца в Москве — очередной эпизод «шпионской войны»

Сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, сообщает CNN. По мнению журналистов телеканала, это задержание перекликается с делом Марии Бутиной, а также является лишь очередным эпизодом «шпионской войны», которая давно идёт между Москвой и Вашингтоном.

А теперь к последним новостям из России, где гражданина Америки арестовали по подозрению в шпионаже. Обсудим это с корреспондентом Мэтью Чансом, который находится в Москве. Мэтью, что ещё вы можете рассказать о Поле Уилане и за что его арестовало ФСБ?

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: ФСБ — это главное разведывательное ведомство в России. Оно занимается борьбой со шпионажем. Сегодня оно опубликовало короткое заявление, в котором говорилось о том, что гражданина США поймали и задержали в Москве во время шпионской акции. Ведомство заявило, что его зовут Пол Уилан, и что он был арестован в Москве — столице России — 28-го декабря в связи с подозрением в шпионаже.

К этому моменту российский МИД опубликовал ещё одно заявление, сообщив его второе имя — Николас. Его зовут Пол Николас Уилан. МИД заявил, что он известил американское посольство в России об этом аресте. Мы связались с посольством, но там нам заявили, что пока ничего комментировать не будут.

Так что мы пока ждём от американских властей, от госдепартамента, подтверждения и новых обстоятельств вокруг этого ареста. Никакой другой информации российские власти не дают.

Но что мы знаем — так это то, что в последние пару лет Россия обменивалась обвинениями в шпионаже с США и с Западом в целом. И это лишь очередной случай. Самый свежий пример — громкое дело российской оружейной лоббистки в США Марии Бутиной. Пару недель назад она признала себя виновной в том, что она является агентом российских властей и пыталась повлиять на консервативные группы, включая оружейное лобби и Республиканскую партию в США.

Ей грозит шесть месяцев тюрьмы за это в Соединённых Штатах. Если же Пола Уилана признают виновным, то ему светит от десяти до двадцати лет. То есть против него выдвигают куда более серьёзные обвинения. Кристи?

Да, как вы отметили, это лишь очередной виток большой шпионской войны между Россией и

Западом. С нами был Мэтью Чанс из Москвы, спасибо вам!



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2018 года.