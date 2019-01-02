WSJ: брат задержанного за шпионаж американца заявляет, что тот приехал в Россию на свадьбу

Задержанный в Москве американец Пол Уилан, обвиняемый российскими властями в проведении шпионской акции, приехал в Россию на свадьбу, — об этом, как сообщает The Wall Street Journal, заявил его брат-близнец Дэвид. Родственник уверяет, что Пол работает в сфере корпоративной безопасности и не является шпионом.
Дэвид Уилан, «который заявляет, что является братом задержанного на этой неделе в России американского гражданина» Пола Уилана, отверг выдвинутые против его родственника обвинения в шпионаже, пишет The Wall Street Journal.
Ранее ФСБ сообщила, что американец был задержан в Москве 28 декабря при проведении шпионской акции, однако никаких дополнительных данных предоставлено не было.
По словам Дэвида, его брат-близнец работал в сфере корпоративной безопасности.
«Он не стал бы сознательно нарушать какие-либо законы, не говоря уже об участии в шпионаже», — заявил Дэвид Уилан в электронной переписке с изданием.
Он также добавил, что Пол ранее служил в морской пехоте и работал в правоохранительных органах.
По словам Дэвида Уилана, его брат приехал в Москву, чтобы поприсутствовать на свадьбе своего друга, также бывшего морпеха. При этом родственник признаёт, что Пол и раньше ездил в Россию и «осознавал риски, которые представляла собой эта страна для западных путешественников».
Дэвид также указал на то, что Пол регулярно совершал поездки по работе, однако его нынешний визит в Россию не носил рабочий характер.
Как отмечает издание, если Пола признают виновным в шпионаже, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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