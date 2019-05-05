Time: ВМС США просили кибероружие, а Трамп дал им старый авианосец

Дональд Трамп передумал списывать авианосец USS Harry S. Truman, и это решение обойдётся бюджету в $20 млрд за ближайшие 20 лет. Эти деньги ВМС рассчитывали потратить на новые беспилотные корабли и передовые технологии, но Трамп привык иметь дело с физическими объектами, пишет Time.

Ещё в марте американские ВМС предупреждали, что властям необходимо готовиться не к той войне, где бьются с помощью бомб и артиллерии, но к той, где используют терабайты и искусственный интеллект, пишет Time. Однако Дональд Трамп не внял этим предупреждениям и решил оставить в армии атомный авианосец USS Harry S. Truman, построенный 21 год назад.



Это решение в ближайшие 20 лет обойдётся Военно-морским силам США в более $20 млрд, а большую часть этой суммы там рассчитывали потратить на новые беспилотные корабли и прочие передовые технологии.



Средства ведения войны постоянно развивались от дерева к железу, от паруса к мотору. Поэтому, по словам представителей ВМС, и сейчас корабли должны стать производителями информации, которые работают на воде, под водой или над водой. А старый авианосец этой цели не соответствует.



При этом решение Трампа порадует ряд членов конгресса, которые призывали сохранить этот корабль. Как отмечает автор статьи, Трамп и не любит обсуждать кибербезопасность, в том числе в контексте защиты выборов 2020 года от хакеров. Всю жизнь он занимался физическими объектами, и к тому же строительство стены и кораблей обеспечивает работой больше людей, чем написание компьютерных алгоритмов.



В этом решении Трамп не консультировался с министром безопасности, с главой ВМС или с руководителем военно-морских операций ВМС — он сообщил им об этом в последний момент. Издание приводит слова приближённого Трампа, который с сожалением отмечает, что такое решение президент принял, не советуясь ни с кем, и это происходит не в первый раз.



Хотя официально в ВМС решение оставить авианосец поддержали, в отчёте они писали, что на самом деле кибервойна уже идёт: «Хотя её орудия работают неслышно, она настоящая, и последствия у неё такие же, если не более разрушительные». И если США в этом вопросе ещё мало подготовлены, то и Россия, и Китай уже применяют хорошо разработанные киберстратегии.



Они могут подорвать боеспособность американских кораблей, и неважно, сколько у США авианосцев. «Системы, на которые опираются США, чтобы мобилизовать, разместить и поддерживать силы, становились целью многочисленных атак потенциальных противников, и их работа подрывалась в такой мере, что их надёжность под вопросом», — приводит Time отчёт ВМС.