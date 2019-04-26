DWN: ЕС беспомощен перед нефтяным эмбарго США против Ирана

Американцы ужесточают свои санкции против Тегерана и отменяют исключения на покупку иранской нефти для ряда европейских стран и Китая, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И ЕС остаётся беспомощно наблюдать за происходящим, ведь инструмент, необходимый для перенаправления торговых финансовых потоков в обход банков, до сих пор не работает, отмечает издание.
Европейский союз раскритиковал ужесточение нефтяного эмбарго США в отношении Ирана, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Мы сожалеем об отмене исключений на покупку иранской нефти для европейских стран, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По её словам, действия США подрывают ядерное соглашение с Тегераном.
На этой неделе США объявили о том, что исключения для таких стран, как Италия, Греция и Китай, больше действовать не будут. Теперь, если они продолжат покупать у Тегерана чёрное золото, им могут также грозить санкции или закрытие американского рынка.
И ЕС беспомощен перед этими штрафными мерами. Попытки Евросоюза обойти экономические санкции США до сих пор не увенчались успехом. В Брюсселе сказали, что необходимая для этого независимая компания пока ещё не работает. Планировалось, что валютный оборот в сделках с Ираном будет осуществляться именно через неё, а не через частные банки.
В результате Иран сможет и дальше поставлять в Европу нефть и другие товары. А деньги за них будут попадать в Иран через европейские предприятия, занимающиеся, к примеру, продажей Тегерану медикаментов, продуктов или промышленных товаров.
Китай также выразил формальный протест против ужесточения санкций США. Это решение американских властей спровоцирует беспорядки на Ближнем Востоке и на международном энергетическом рынке, заявили в Министерстве иностранных дел Китая. Поднебесная — один из главных покупателей иранской нефти. На неё приходится 6% от общего импорта. К тому же производство на самых важных нефтеперегонных заводах в стране устроено с учётом особенностей иранской нефти.
Саудовская Аравия же, напротив, поддержала решение США. Это важный шаг к тому, чтобы покончить с дестабилизирующим влиянием Ирана в регионе, объяснил министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф.
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