Press TV: глава МИД Ирана заявил, что США ведут себя хуже бандитов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что поведение США даже хуже, чем у бандитов. Зариф выступил с этим комментарием по прибытии в Нью-Йорк, где он будет присутствовать на встрече в Генассамблее ООН.

Высокопоставленный дипломат отметил, что США не в состоянии предоставлять или отменять исключения (из санкций. — ИноТВ) для тех стран, которые закупают нефть у Ирана.

Зариф добавил, что Вашингтон нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает другим странам: либо те последуют примеру Америки, либо столкнутся с наказанием.

Он подчеркнул, что политика Вашингтона на Ближнем Востоке привела к региональной и глобальной нестабильности.

В понедельник США отменили освобождение от санкций для восьми стран, импортирующих нефть из Ирана. Сделано это было в рамках мер по оказанию давления на исламскую республику.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.