CBS News: экс-помощник генпрокурора США рассказал, почему российская киберугроза серьёзнее китайской

Вы сказали, что российская угроза представляет собой часть, как вы это называете, «рассвета кодовой войны». Что вы имеете в виду?

ДЖОН КАРЛИН, бывший помощник генерального прокурора США по национальной безопасности, автор книги «Рассвет кодовой войны»: Мы в состоянии новой войны. Как и во времена холодной войны, мы не находимся в горячей фазе конфликта. Но изо дня в день мы подвергаемся атакам. Американские компании теряют деньги, американцы теряют работу, системы выходят из строя и не могут функционировать из-за постоянных онлайн-атак в киберпространстве. Мы можем победить, но вначале мы должны признать, что война началась… кодовая война началась.

С Россией? С Китаем? С другими странами?

ДЖОН КАРЛИН: Россия, Китай, Северная Корея, Иран — вот основная четвёрка стран. Мы наблюдаем…

Вы ставите Россию на первую строчку?

ДЖОН КАРЛИН: Именно так, поскольку это смешанная угроза. Ведь речь тут идёт не только о государстве, не только об исходящей из России проблеме организованной преступности, но и о факте, что и те, и другие работают вместе. Государство защищает жуликов, государство ставит перед ними задачи и использует их в государственных целях.

По-моему, американцы считают, что серьёзной проблемой является Китай, что именно КНР взламывает наши компании и ворует их секреты. Как Китай вписывается в эту картину?

ДЖОН КАРЛИН: Когда речь заходит о киберданных, обе эти страны представляют собой серьёзную угрозу. Китай ворует информацию или торгует секретами, пытаясь использовать их в рамках нашего текущего миропорядка. Это серьёзная угроза, но, в отличие от путинской России, они не нацеливаются на основные институты международного миропорядка.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2019 года.