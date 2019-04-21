Washington Post: от второго вмешательства должен спасать Конгресс — Трампу доверять нельзя

Конгрессу США предстоит выяснить, препятствовал ли Дональд Трамп следствию, отрицая факт «российского вмешательства» в выборы 2016 года, пишет The Washington Post. Кроме того, именно Конгресс должен обеспечить невозможность нового вмешательства, поскольку Трампу нельзя доверять, учитывая его симпатии к Владимиру Путину. Среди возможных мер предотвращения — санкции и усиление кибербезопансости.

Вопрос о том, пытался ли Дональд Трамп препятствовать следствию, является крайне важным, пишет The Washington Post: спецпрокурор Мюллер не дал на него чёткого ответа, а лишь намекнул. При этом в его докладе чёрным по белому написано то, что Трамп, принимающий важнейшие решения по национальной безопасности, постоянно отрицал: «российское правительство масштабно и систематически вмешивалось в президентские выборы 2016 года».

Таким образом, считает издание, Конгресс США должен решить, имело ли место препятствование следствию, а также удостовериться, что Россия (или любой другой враждебный игрок) не сможет вновь вмешаться в выборы.

Как пишет The Washington Post, доклад Мюллера подтвердил давние заключения американских спецслужб о том, что Россия провела кампанию в соцсетях, изначально направленную на то, чтобы «усугубить политический и общественный разлад в США», а затем переориентировавшуюся на поддержку кандидата Дональда Трампа и принижение его соперницы Хиллари Клинтон. Кроме того, российские спецслужбы «взломали сервера Национального комитета Демократической партии США, чтобы затем в решающие моменты публиковать компрометирующие материалы».

Издание называет «возмутительным» то, что получивший выгоду от российского вмешательства Дональд Трамп принижает значение российского влияния на выборы и стремится выстроить тесные связи с Владимиром Путиным, несмотря на заявления американских спецслужб о том, что Россия виновна во вмешательстве и может попытаться сделать это ещё раз.

Есть два способа защиты от дальнейших попыток вмешательства, пишет The Washington Post: первый заключается в нанесении удара по экономике государства, предпринявшего попытка вмешательства, посредством санкций. Как отмечает издание, обычно в таких случаях достаточно президентского указа, однако Трампу нельзя доверять, учитывая его симпатии к Владимиру Путину: поэтому, в соответствующем законе должно быть прописано, что правительство США должно ввести контрмеры против любой атаки на американскую демократию.

Второй способ заключается в укреплении демократической инфраструктуры против любых попыток вмешательства. Как отмечает издание, одержимость Трампа ограничением иммиграции спровоцировала хаос в министерстве внутренней безопасности, отвечающем за кибербезопасность.

По мнению The Washington Post, Россия, скорее всего, попробует вмешаться ещё раз и использовать новые уязвимые места: к примеру, в докладе Мюллера сказано, что российские хакеры, скорее всего, взломали сервера избирательной комиссии во Флориде. Как отмечает издание, всего один такой взлом в «колеблющемся» штате способен повергнуть страну в хаос.