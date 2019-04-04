Hill: предотвратить «кибер Перл-Харбор» можно лишь общими усилиями государства и бизнеса

У американского правительства недостаточно средств и кадров, чтобы противостоять киберугрозам, считают бывший министр обороны США Леон Панетта и бывший сенатор Джеймс Тэлент. В своей статье для The Hill они призывают власти и бизнес объединить усилия в этой борьбе.

Враги Америки больше не нуждаются в истребителях и ракетах — теперь они сидят за компьютерами и проводят дешёвые, но разрушительные кибератаки на ключевую инфраструктуру США. Об этом пишут бывший министр обороны США Леон Панетта и бывший сенатор Джеймс Тэлент в статье для The Hill. Они предупреждают, что противники Америки будут использовать против неё разные методы, включая кибершпионаж, кибератаки и попытки оказать влияние на умы людей.

Среди этих противников они называют «геополитических врагов вроде России и Ирана». Так, они напоминают о том, как глава Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что страны вроде России, не колеблясь, используют эти методы.

Другие специалисты отмечали, что хакеры могут планировать свои атаки на такое время, когда происходят природные катастрофы, — например, отключить отопление во время заморозков. Но большая часть важнейшей инфраструктуры США находится в частных руках, и поэтому оборонительные меры нужно принимать совместно силами бизнеса и правительства, делают вывод авторы статьи.

Так, правительство уже приняло стратегию по борьбе с киберугрозами, и теперь необходимо обеспечить, чтобы все задействованные органы власти чётко понимали свою роль в этом процессе и работали слаженно.

Самая главная сложность на данный момент, по их словам, состоит в том, чтобы промышленность сообщала правительству о своих слабостях. Пока что бизнес-круги опасаются наказания, хотя в этом направлении был принят специальный закон. Ещё одна проблема — неясность, кто во власти отвечает за работу с бизнесом и как она должна происходить.

У правительства есть проблемы с профессиональными кадрами в этой сфере, и авторы предлагают решение: позволить частному сектору и экспертам работать на государственные организации в рамках краткосрочных контрактов. Ещё одна проблема связана с разработкой и внедрением новых технических решений в короткие сроки. По словам авторов статьи, противники используют всё более сложные вирусы, а потому и ответ США должен быть более продвинутым.

При этом простые решения здесь сложно себе представить. Так, власти предлагали меры поддержки для энергетики, которые должны защитить электросеть, однако, по словам авторов статьи, такие решения лишь отвлекают внимание от проблемы.

Между тем угроза по-настоящему разрушительной кибератаки, которая может привести к множеству жертв, растёт с каждым днём, предупреждают авторы. Но государство не может справиться с нею в одиночку, учитывая ограниченность ресурсов и набор противников от государственных игроков до террористов. Так что правительство должно работать над этим совместно с частными игроками, «если США намерены защитить себя от кибер Перл-Харбора», — делают вывод Леон Панетта и Джеймс Тэлент в статье для The Hill.