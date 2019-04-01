Washington Post: Цукерберг высказался за госрегулирование интернета

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Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
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СМИ сообщили о возможной отставке президента Алжира
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может подать в отставку на фоне массовых демонстраций в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на алжирские СМИ.
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Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии
Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.
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«Валенсия» повторила клубный рекорд по количеству матчей без поражений подряд
Победа над «Севильей» (1:0) в 29-м туре испанской Примеры позволила «Валенсии» повторить клубный рекорд по количеству матчей без поражений подряд.
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СМИ: Трое болельщиков госпитализированы в результате драки после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Как сообщает британская пресса, по окончанию футбольного матча между шотландскими клубами «Селтик» и «Рейнджерс» (2:1) между болельщиками команд завязалась драка, в результате которой трое фанатов получили ножевые ранения.
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Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов.
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СМИ: Сарри стал приоритетным кандидатом на должность тренера «Ромы»
По сообщениям британской прессы, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить римскую «Рому».
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В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами
Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
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Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.
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Федерер заявил, что счастлив выиграть турнир в Майами
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после победы на турнире категории «Мастерс» в американском Майами, которая принесла ему 101-й титул в карьере.
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Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
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Сулейманов: надо делать первый хет-трик за основу
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между его командой и «Анжи» (5:0), в котором ему удалось дважды забить в ворота соперника.
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В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. Об этом рассказал заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
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«Оклахома» уступила «Далласу» в НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» проиграла на своей площадке «Даллас Маверикс».
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Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Филёвой
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье председателя совета директоров S7 Group Наталии Филёвой в связи с её гибелью в Германии.
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Мякяряйнен заявила о намерении продолжить карьеру
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что сохраняет желание выступать на профессиональном уровне и не планирует завершать карьеру.
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ЦИК Украины: в голосовании на выборах приняли участие более 17 млн человек
Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что в первом туре выборов президента Украины приняли участие свыше 17 млн человек, сообщает УНИАН.
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Президент «Анжи» не принял отставку Адиева, тренер остаётся в должности
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» Осман Кадиев заявил, что Магомед Адиев продолжит работу с командой, несмотря на заявление о своей отставке.
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В США разбился боевой вертолёт
Двое военных США погибли при крушении ударного вертолёта AH-1Z Viper в американском штате Аризона. Как сообщает ABC, авария произошла во время выполнения учебного задания.
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Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
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Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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СМИ: «Флорида» нацелена на подписание контракта с Бобровским
По информации американских журналистов, вратарём «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским интересуется клуб «Флорида Пантерз».
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В ФРГ автомобиль полиции попал в ДТП на пути к месту авиакатастрофы
В Германии автомобиль полиции попал в ДТП на пути к месту авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на пресс-службу полиции Эгельсбаха.
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Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по явке на выборах
Явка избирателей в первом туре выборов президента Украины составила 63,48%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Баскетболист Картер вышел на пятое место по количеству сыгранных матчей в НБА
Игрок «Атланта Хоукс» Винс Картер после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки Бакс» поднялся на пятое место по количеству сыгранных матчей за всю историю НБА.
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Опубликовано видео с места крушения самолёта с Филёвой в Германии
В сети опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолёта в Германии, в котором находилась председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.
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Соболенко и Мертенс стали победительницами теннисного турнира в Майами
Пара в составе белоруски Арины Соболенко и бельгийской теннисистки Элизы Мертенс выиграла турнир категории «Мастерс» в Майами в парном разряде.
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Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины»
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили назвал шоумена Владимира Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал все демократические силы поддержать кандидата.
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ПСЖ обыграл «Тулузу» в 30-м туре Лиги 1
Лидер чемпионата Франции по футболу, парижский ПСЖ, выиграл выездной матч 30-го тура Лиги 1 с «Тулузой».
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В Москве при реконструкции здания Минсельхоза упали строительные леса
В Москве при реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились леса на площади около 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости.
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«Реал» добыл волевую победу над «Уэской» в 29-м туре Примеры
Мадридский «Реал» обыграл «Уэску» в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры.
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«Интер» уступил «Лацио» в матче 29-го тура Серии А
Миланский «Интер» в родных стенах не сумел справиться с римским «Лацио» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А.
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Зеленский заявил о готовности к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко.
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Федерер стал лидером чемпионской гонки АТР
Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы на турнире категории «Мастерс» в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.
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Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля
Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не станет возвращаться на Украину, так как у власти остаётся украинский президент Пётр Порошенко.
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Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерс» (3:0) и повторил достижение партнёра по команде Хенрика Лундквиста по количеству шатаутов в дебютном сезоне в составе «рейнджеров».
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Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
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Мусаев: Игнатьев может играть ярче
Тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал выступление нападающего своей команды Ивана Игнатьева в победном поединке с «Анжи».
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Страны ЛАГ по итогам саммита выступили против решения США по Голанам
Страны — участники Лиги арабских государств по итогам саммита в Тунисе предостерегли другие государства от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами вслед за США.
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«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» в овертайме обыграла «Милуоки Бакс».
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Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала данные первых обработанных 0,17% протоколов с результатами голосования на выборах президента.
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Представитель МАК направится на место гибели Филёвой в Германии
Уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.
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Президент «Анжи» отреагировал на слова Адиева про отставку
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» Осман Кадиев не имеет претензий к главному тренеру команды Магомеду Адиеву и намерен лично переговорить со специалистом относительно его заявления.
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На избирательном участке во Львове умер пожилой мужчина
Мужчина умер на избирательном участке во Львове после голосования на выборах президента Украины. Об этом заявили в пресс-службе полиции Львовской области.
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Квят заявил, что Toro Rosso извлекла уроки из неудачного Гран-при Бахрейна
Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят подвёл итоги завершившегося Гран-при Бахрейна для себя и своей команды.
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Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов на Украине
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил журналистам, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.
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«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Бучневич забросил шайбу
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз».
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Специалист из США рассказал о новом российском «дроне с дробовиком»
Американский специалист в области обороны Кайл Мизоками рассказал о новом российском «дроне с дробовиком», назвав его «летающим кошмаром». Соответствующий материал он написал для издания Foxtrot Alpha.
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Болельщики устроили потасовку во время матча КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев»
После второго периода второго матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» произошла потасовка возле сектора болельщиков команды гостей.
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МВД Украины не зафиксировало серьёзных нарушений на выборах
Министерство внутренних дел Украины не зафиксировало серьёзных нарушений в ходе голосования на выборах президента 31 марта. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Яровой.
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Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (5:0) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб.