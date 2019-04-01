Washington Post: Цукерберг высказался за госрегулирование интернета

Интернету нужны новые правила, пишет в своей статье для The Washington Post основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

«Каждый день мы принимаем решение относительно того, какие заявления несут вред, что является политической рекламой и как помешать изощрённым кибератакам. Всё это важно для безопасности нашего сообщества. Но если бы мы начали с нуля, то не стали просить компании решать эти вопросы в одиночку. Я считаю нам нужна активная роль правительства и регулирующих органов», — отметил он.

По мнению Цукерберга, если обновить правила для интернета, то можно сохранить самое лучшее, что в нём имеется, — свободу самовыражения для людей и свободу создать новое для предпринимателей. При этом общество будет защищено от вреда более серьёзных масштабов.

«Регулирование может установить базовые ориентиры для того, что запрещено, и потребовать от компаний создавать системы, которые позволят свести вредоносный контент к минимуму», — пишет основатель Facebook.

С его точки зрения, новые правила должны быть введены в четырёх областях: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, защита персональных данных и переносимость данных с одной платформы на другую.

«Я считаю, что на Facebook возложена ответственность оказать помощь в решение этих вопросов, и я с нетерпением жду возможности обсудить их с законодателями всего мира. Мы создали передовые системы для выявления вредоносного контента, предотвращения вмешательства в выборы, а также для того, чтобы сделать рекламу более прозрачной. Но людям не следует полагаться на то, что отдельные компании решат эти проблемы самостоятельно. Нам следует провести более масштабные дебаты по поводу того, что мы как общество хотим и как регулирование может помочь», — подчеркнул Цукерберг.