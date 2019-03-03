BI: Facebook и Instagram поборются с китайскими «фейками» в суде

Руководство соцсетей Facebook и Instagram впервые обратилось в федеральный суд США с иском против распространителей фальшивых аккаунтов и недостоверной информации из Китая, пишет Business Insider. Как сообщает издание, речь идёт о четырёх китайских компаниях и трёх гражданах страны, которые, как считают Facebook и Instagram, подрывали репутацию их платформы, создавая ненастоящие аккаунты.

Американские компании Facebook и Instagram подали в федеральный суд США иск против четырёх китайских компаний и трёх граждан страны в связи с продажей и продвижением ими фальшивых аккаунтов, «лайков» и подписчиков в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn, а также в сервисах Amazon, Apple и Google, сообщает Business Insider.



«Посредством подачи данного иска мы надеемся твёрдо заявить о том, что мошеннические практики подобного рода допускаться не будут, и что мы будем решительно защищать репутацию нашей платформы», — прокомментировал решение вице-президент Facebook Пол Грюол.



По данным BI, в иске компании просят суд запретить указанным китайским предприятиям и гражданам создавать и продвигать «фейки» в Facebook и Instagram, незаконно использовать торговые марки обеих социальных сетей на их собственных сайтах и пользоваться доменными именами, содержащими название Facebook.



Как напоминает обозреватель издания, после того, как Facebook попала под шквал критики в связи с ростом количества новостных «фейков» и фальшивых аккаунтов в соцсети, руководство компании предприняло целый ряд мер, направленных на удаление подобных аккаунтов как внутри США, так и за их пределами. В частности, всего за несколько дней до начала промежуточных выборов в США 2018 года Facebook удалила несколько «фейковых» аккаунтов, подозревавшихся в «связях с Россией» и насчитывавших более 600 тыс. подписчиков в США, отмечается в статье.



Кроме того, в январе нынешнего года компания объявила о том, что обнаружила и удалила несколько сотен аккаунтов, также связанных с Россией и Ираном и распространявших недостоверную информацию, упоминается в материале. Наконец, в прошлом месяце соцсеть также удалила страницы и аккаунты, занимавшиеся «скоординированными акциями по распространению недостоверных данных» среди граждан Молдавии в преддверии выборов в этой стране, сообщает BI.



Соцсеть Instagram, которой владеет Facebook, также пострадала от фейковых аккаунтов, говорится в статье Business Insider. В ноябре руководство Instagram пообещало принять меры в отношении аккаунтов, которые используют сторонние приложения для раскрутки при помощи фальшивых лайков и подписчиков, пишет издание.