Times: Германия ограничит «масштабную слежку» Facebook за пользователями

В ближайшее время немецкие власти планируют ввести запрет, который существенно ограничит возможности Facebook собирать данные о своих пользователях. По словам представителя Федеральной антимонопольной службы Германии, многие в интернете не подозревают о «промышленных масштабах слежки», которую ведёт за ними американская компания, передаёт The Times.
Немецкие власти собираются значительно ограничить возможности Facebook собирать информацию о пользователях, пишет The Times. По мнению издания, за воплощением этой инициативы будут внимательно следить регулирующие органы других стран.
Федеральная антимонопольная служба Германии (Bundeskartellamt) намерена запретить американской социальной сети собирать данные с других приложений, включая Twitter, WhatsApp и Instagram. По словам представителей ведомства, пользователи не имеют представления о «промышленных масштабах слежки Facebook за их активностью в интернете».
Точный план действий будет анонсирован в течение этой недели. Но, по слухам, немецкая служба может предоставить Facebook определённое время на удаление отслеживающего софта с других сайтов, а не потребовать немедленного выполнения условий. В любом случае запрет будет распространяться только на территории Германии.
Тем временем представительница Facebook заявила, что компания не согласна с оценкой немецких властей и продолжит «отстаивать свою позицию», отмечает TheTimes.
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