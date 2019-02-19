Guardian: британские парламентарии назвали Facebook «цифровым гангстером»

Парламент Великобритании обвинил компанию Facebook и её основателя Марка Цукерберга в нарушении прав конфиденциальности, пишет The Guardian. В отчёте парламентского комитета по цифровым технологиям говорится, что Facebook ставит собственную выгоду выше неприкосновенности личных данных своих пользователей. Кроме того, предлагается поставить социальные платформы под законодательный контроль.

Комитет цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании завершил 18-месячное расследование распространения дезинформации и фейковых новостей, сообщает The Guardian: в итоговом отчёте содержатся обвинения в адрес Facebook.

В частности, американский цифровой гигант обвинялся в намеренном препятствовании расследованию, в неспособности помешать «попыткам России манипулировать выборами», а также в намеренном нарушении законов о конфиденциальности и конкуренции. В отчёте компанию охарактеризовали как «цифрового гангстера».

Издание сообщает, что в отчёте также сказано о неуважении главы Facebook Марка Цукерберга к британскому парламенту. Цукерберг трижды не явился по запросам о даче показаний, присылая вместо себя своих подчинённых, не способных ответить на вопросы депутатов. Кроме того, авторы отчёта предупреждают о том, что нынешнее британское законодательство о выборах оставляет страну уязвимой для вмешательства со стороны враждебных иностранных агентов, «включая российское правительство, которое пытается дискредитировать демократию». Они призывают правительство Великобритании провести независимое расследование «иностранного влияния, дезинформации, финансирования, манипуляции избирателями и обмена данными» в рамках шотландского референдума 2014 года, референдума по брекситу 2016 года и парламентских выборов 2017 года.

The Guardian напоминает, что начавшееся в 2017 году расследование получило дополнительный импульс в марте 2018 года, когда произошёл скандал вокруг компании Cambridge Analytica. Выяснилось, что она втайне приобретала данные, собранные с миллионов частных страничек Facebook, а затем продавала полученную информацию своим политическим клиентам, что позволяло тем эффективнее манипулировать потенциальными избирателями. По мнению британских парламентариев, этого не произошло бы, если бы Facebook придерживался соглашения об ограничении доступа к данным пользователей, заключённого с американскими законодателями в 2011 году.

В отчёте говорится, что Facebook ставит собственную выгоду выше конфиденциальности пользователей. Слова Цукерберга о том, что его компания никогда не продавала данные пользователей, охарактеризованы как «просто лживые». Член партии лейбористов Том Уотсон отметил, что «немногие выражали к нашей демократии такое презрение, как Марк Цукерберг. Если в эти тяжёлые для страны времена что-то и объединяет политиков всех мастей, так это намерение приструнить Цукерберга и его компанию».

В качестве реакции на отчёт комитета британских парламентариев, официальный представитель Facebook в Великобритании Карим Палант заявил, что компания «рада, что смогла внести значительный вклад» в расследование комитета. Он отметил, что Facebook открыт к важным изменениям в законодательстве, а также поддерживает реформу закона о выборах.

Как отмечает издание, в отчёте британские парламентарии предлагают поставить сайты вроде Facebook под законодательный контроль, аргументируя это тем, что «соцсети не должны прятаться за словами о том, что они являются лишь платформой и не несут ответственности за содержимое своих сайтов». В качестве примера приводится Германия, где в январе 2018 года был принят закон, обязавший технологические компании удалить разжигающий ненависть контент под угрозой штрафа в €20 млн.