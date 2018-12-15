Independent: ошибка в Facebook дала доступ к «скрытым» фотографиям миллионов пользователей

Дефект в системе безопасности Facebook позволял сторонним приложениям просматривать загруженные, но неопубликованные фотографии 6,8 млн. аккаунтов, пишет The Independent. Как сообщает издания, представители соцсети заверили, что устранили этот баг, и пообещали проинформировать всех затронутых проблемой пользователей.
Facebook вновь пострадал из-за серьёзной программной ошибки, которая раскрыла данные пользователей популярной социальной сети. Уязвимость в системе безопасности позволяла сторонним приложениям просматривать загруженные, но неопубликованные фотографии 6,8 млн аккаунтов, пишет The Independent.
«Нам жаль, что подобное произошло. В начале следующей недели мы предоставим разработчикам приложений инструментарий, который позволит им определить пользователей, пострадавших от этого бага. Мы будем работать с разработчиками, чтобы удалить фотографии затронутых этой проблемой пользователей», — пообещал представитель компании Томер Бар.
Он сообщил, что порядка 1500 сторонних приложений имели доступ к «скрытым» фотографиям в период с 13 по 26 сентября. Бар заверил, что все столкнувшиеся с утечкой данных пользователи получат сообщения с подробной информацией.
Эксперты в сфере информационной безопасности заявили The Independent, что Facebook проигнорировала процедуру по выявлению основных рисков, выпустив обновление с ошибкой. «Этот дефект никогда не должен был дойти до стадии производства», — считает представитель компании Synopsys Эндрю Ван дер Шток.
Он утверждает, что простая модель выявления угроз обнаружила бы этот изъян ещё до написания кода. По словам Ван дер Штока, случившееся доказывает, что разработчики и эксперты по информационной безопасности должны работать вместе во время создания и внедрения программного интерфейса, а не после его выхода.
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