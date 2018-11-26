Independent: Лондон силой и угрозами получил секретные документы Facebook

Британские власти угрожали штрафами и тюремным заключением главе компании, работающей с Facebook, чтобы он передал Лондону секретные документы, связанные с социальной сетью, пишет Independent. Британские чиновники объяснили свои действия тем, что руководство Facebook отказывается давать им показания.

Парламент Великобритании использовал свои полномочия, чтобы в рамках расследования скандала с компанией Cambridge Analytica заполучить внутренние документы Facebook, пишет Independent. Как отмечает автор статьи, эти документы якобы показывают, какую информацию и настройки приватности использовало руководство социальной сети до того, как общественность узнала об утечках.

Эти документы британские власти получили, когда в Великобританию по делам, связанным с бизнесом, приехал глава компании Six4Three. В итоге его вынудили передать документы британским властям. К нему в отель приехал пристав и предъявил ему последнее предупреждение и срок в два часа на то, чтобы передать документы. Когда основатель Six4Three не послушался приказа, его препроводили в парламент и пригрозили штрафами и тюремным заключением.

Эта компания задействована в судебном разбирательстве против Facebook в США, но американские власти получили необходимые документы законным путём, отмечает автор статьи.

«Это беспрецедентный шаг, но и ситуация беспрецедентная. Нам не удалось получить ответы от Facebook, и мы считаем, что в документах есть информация, представляющая большой общественный интерес», — заявил лава британского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз.

По его словам, представители социальной сети должны ответить на ряд серьёзных вопросов, на которые они пока не дали своего ответа. Например, в Facebook не раскрыли, кто о чём был осведомлён в контексте скандала с Cambridge Analytica. Британские власти следили за ходом расследования в США, и эти наблюдения позволили им сделать вывод, что в искомых документах могут быть ответы на некоторые вопросы, которыми задаётся Лондон.

В свою очередь, в Facebook заявили, что материалы, которые изъял Лондон, подлежали защите, и их нельзя было раскрывать. Там призвали британские власти воздержаться от их изучения.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что не сможет дать показания международному «большому комитету», который расследует то, какую роль сыграла эта социальная сеть в распространении сфальсифицированных новостей, напоминает Independent.