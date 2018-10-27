Wired: иранские «интернет-тролли» сеют раздор в Facebook по российским методичкам

Американские службы кибербезопасности увидели явные сходства риторики недавно заблокированной сети иранских аккаунтов на Facebook с риторикой интернет-кампании перед выборами 2016 года в США, в проведении которой обвиняли Россию, пишет Wired. И в том и в другом случае публиковались материалы провокационного характера, которые сеяли раздор в американском обществе. При этом, непосредственных доказательств прямой связи между российской и иранской медиа-кампаниями пока нет, сообщает издание.

В минувшую пятницу Facebook заблокировал ещё одну сеть из 82 групп, сообществ и пользователей выдававших себя за граждан США и Великобритании, пишет Wired. Они занимались тем, что публиковали мемы, статьи и прочий контент на различные политические темы — межнациональные отношения, грядущие выборы в Конгресс или, например, недавнее назначение Бретта Кавано в Верховный суд США.

Facebook утверждает, что эта сеть имела иранское происхождение. При этом в отличие от предыдущей пропагандистской сети из Ирана, заблокированной прошлым летом, её тематика была сфокусирована не на повестке иранского правительства, а на британской и американской политике. Как отмечает издание, такой подход очень напоминает интернет-кампанию перед выборами 2016 года в США, в проведении которой обвинили Россию. На момент блокировки у сети было уже более миллиона подписчиков.

«Их целью было создать раздор. Они сеяли несогласие и концентрировались на темах, разделяющих общество», — приводит Wired слова главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера. Глейхер также заявил, что публиковавшиеся сетью материалы были схожи с материалами, использовавшимися в предыдущих подобных акциях.

В августе, Facebook, Twitter и Google заблокировали широкую сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях и сайтов, связанных с иранской гостелерадиокомпанией «Голос Исламской республики Иран». Эти аккаунты, выдавая себя за реальных людей, журналистов и СМИ, активно пропагандировали политику Тегерана. Недавно заблокированные сообщества, как сообщает издание, взяли на вооружение иной подход: они притворились сообществами американских либералов и публиковали противоречивые материалы об американской политике, с целью вызвать раздор в обществе. При это, как информирует Wired, у Facebook пока нет данных о связи сети с иранским правительством.

«Это выглядело, как иранская медиа-кампания, взявшая на вооружение методы проведённых ранее российских кампаний», — заявил Бен Ниммо из вашингтонской лаборатории цифровой криминалистики. Как пишет издание, сотрудники лаборатории также отметили, что позаимствованная у русских стратегия оказалась очень успешной, пусть иногда и имела место быть искусственная накрутка просмотров.

Это не единственная связь между российскими и иранскими медиа-кампаниями, отмечает Wired. В августе, директор лаборатории цифровой криминалистики Джонатан Олбрайт обнаружил, что Facebook-страница «Расширение для музыки», рекламировавшая расширение Chrome, связанное с российским агентством интернет-исследований, имеет в разделе «похожие» иранскую страничку «Британские левые», заблокированную этим летом. Как отметил Олбрайт, это не могло прозойти случайно, поскольку у двух страничек «нет ничего общего». Facebook пока никак не комментировал данную ситуацию для Wired. Как резюмирует издание, остаётся неясным, был ли это сбой системы, или же это свидетельство более глубокой связи между российскими и иранскими кампаниями в соцсетях.