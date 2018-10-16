DT: Facebook позволит пользователям видеть спонсоров политической рекламы

Согласно новым правилам Facebook в Великобритании, пользователи смогут видеть, кто оплатил ту или иную политическую рекламу на платформе, сообщает The Daily Telegraph. Издание отмечает, что таким образом Facebook претворил в жизнь рекомендации избирательной комиссии Великобритании, направленные на защиту избирателей от дезинформации.

Компания Facebook вводит новые правила, призванные обеспечить большую прозрачность политической рекламы в социальной сети, сообщает The Daily Telegraph.

Так, со вторника для размещения рекламы в Facebook политическим партиям Великобритании придётся проходить через процесс подтверждения личности и места нахождения. Кроме того, пользователи социальной сети смогут видеть, кем была оплачена та или иная реклама, в том числе политического характера. Также в компании будет создан специальный архив политической рекламы.

Издание отмечает, что Facebook оказался в центре скандала после того, как стало известно о том, что «связанные с Россией группы» использовали платформу для распространения политической рекламы и дезинформации в преддверии президентских выборов в США. Кроме того, социальная сеть активно использовалась для продвижения компании за выход Великобритании из ЕС накануне проведения референдума по брекситу.

Принятие данной меры вызвано представлением британской избирательной комиссии набора рекомендаций, направленных на защиту избирателей. В частности, в комиссии сочли, что на всех материалах, относящихся к выборам или референдумам, должна стоять пометка, сообщающая пользователям о том, кто именно данные материалы распространяет.

«Мы будем следить за внедрением этих изменений и эффектом от них, и мы с нетерпением будем ждать предложений от других цифровых рекламных платформ в Великобритании», — отметили в избирательной комиссии.

Тем не менее, в Facebook признали, что подобные меры не позволят полностью оградить пользователей от дезинформации.

«Хотя мы довольны прогрессом в тех странах, где ввели соответствующие инструменты, мы понимаем, что они не позволят полностью предотвратить злоупотребления», — приводит The Daily Telegraph слова представителей компании.