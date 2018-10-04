Guardian: Facebook могут оштрафовать за крупнейшую утечку данных в истории соцсети

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WP: Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября Washington Post
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Anadolu: Турция впервые купит у России пшеницу за рубли Anadolu
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Минюст США опубликовал фотографии обвиняемых в кибератаках россиян
Министерство юстиции Соединённых Штатов опубликовало фотографии семерых обвиняемых в хакерских атаках россиян.
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«Ювентус» отреагировал на обвинения Роналду в изнасиловании американской модели
Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения португальского футболиста команды Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
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Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинского народа. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
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Макгрегор: я пришёл за головой Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал снести голову россиянину Хабибу Нурмагомедову, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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В ОБСЕ обеспокоены предложением Рады по санкциям против украинских телеканалов
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен предложением Верховной рады ввести санкции против двух украинских телеканалов, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
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В Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора
В Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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СМИ: Российский авторынок показал рост на 6,2% в сентябре
В сентябре 2018 года продажи легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта в России выросли на 6,2% — до 157 371 машины, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
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В Коми проверяют сообщения об ударе ребёнка током на детской площадке
В Усогорске начали проверку сообщений об ударе ребёнка током на детской площадке, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Коми.
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Северный корпус Ярославского речного вокзала признали выявленным объектом культурного наследия
Северный корпус Ярославского речного вокзала добавили в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает kp.ru со ссылкой на областное правительство.
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Футболисты «Анжи» перестанут выполнять трудовые обязанности, если им не выплатят зарплату
Игроки махачкалинского футбольного клуба «Анжи» перестанут выходить на работу с 19 октября, если руководство не выплатит им долги по зарплате.
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В Госдуме оценили намерение Украины провести учения в Азовском море
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерении провести учения в Азовском море.
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«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» в ЛЕ
Итальянский «Милан» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.
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Канада поддержала обвинения России в кибератаках
Канада поддержала союзников и обвинила Россию в кибератаках. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.
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Эксперт оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом
Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом.
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«Арсенал» разгромил «Карабах» в Лиге Европы
Лондонский «Арсенал» одержал победу с разгромным счётом над азербайджанским «Карабахом» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.
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Гол Кокорина принёс «Зениту» победу над «Славией» в Лиге Европы
Петербургский «Зенит» обыграл чешский клуб «Славия» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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СМИ: В Петербурге выставят на продажу анкету Цоя в Ленинградский рок-клуб
В Санкт-Петербурге выставят на продажу анкету лидера группы «Кино» Виктора Цоя для вступления в Ленинградский рок-клуб.
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Эксперт прокомментировал отношения Индии с Россией и США
Военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал отношения Индии с Россией и США.
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В Минобороны России уточнили данные об отказе от шапок-ушанок
В Министерстве обороны России разъяснили, что не отказались от шапок-ушанок, а просто поменяли название. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Ломовицкий и Игнатов выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч ЛЕ с «Вильярреалом»
Московский «Спартак» огласил стартовый состав на матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».
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В Госдуме назвали спланированной акцией обвинения России в кибератаках
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT выдвинутые Минюстом США обвинения в адрес семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках.
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Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море
Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
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Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз, сообщает CNN Turk.
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«Нижний Новгород» вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов
«Нижний Новгород» обыграл чешский клуб «Пардубице» в ответном матче третьего квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов.
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В Новосибирской области завершили расследование дела о мошенничестве по программе расселения
В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на СУ СК России по региону.
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В Мордовии проводят проверку после смерти годовалого ребёнка в больнице
В Саранске проводят проверку по факту смерти годовалого ребёнка в инфекционной больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Мордовии.
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Фестиваль кино стран ЕС пройдёт в Томске
Фестиваль кино стран Европейского союза пройдёт в Томске во второй раз, сообщает kp.ru. Он продлится две недели.
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Завершено следствие по делу экстрадированного из Нидерландов российского военного
Завершено следствие по делу военнослужащего Даниила Полякова, экстрадированного из Нидерландов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК России.
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В Калининграде прошла эстафета огня Универсиады-2019
В Калининграде состоялась эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Экс-начальнику УФНС Курганской области продлили арест до 13 марта
Бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы Владимиру Рыжуку продлили арест до 13 марта.
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В Госдуме считают вбросами обвинения России в кибератаках
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал RT заявления США и Нидерландов о якобы киберактивности российских граждан.
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В Краснодарском крае предупредили о заморозках до -2 °С
Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС России.
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В Севастополе начали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна
В Севастополе организовали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна подъезда многоквартирного дома.
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В Москве рассказали о планах по строительству Юго-Восточной хорды
В Москве рассказали подробности о планах по строительству Юго-Восточной хорды, сообщает kp.ru.
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Банк Intesa заинтересован в финансировании «Северного потока — 2»
Председатель совета директоров Intesa Антонио Фаллико заявил, что банк заинтересован в финансировании «Северного потока — 2», так как проект обеспечивает энергобезопасность Европы и находится вне санкционной политики.
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Определились три кандидата на проведение ОИ-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
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МИД назвал срежиссированной акцией обвинения России в кибератаках
Россия неоднократно указывала Нидерландам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании наносит серьёзный ущерб отношениям двух государств.
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Олимпийский чемпион по конному спорту умер после удара лошади
Олимпийский чемпион 1992 года по конному спорту голландец Берт Ромп скончался в возрасте 59 лет после удара лошади.
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Под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов
На высоте Горная под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов.
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Новак рассказал о возможностях Китая заменить нефть из США
Министр энергетики России Александр Новак в интервью BFM.ru заявил, что Китай сможет заменить нефть из США на другие источники.
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Китайская пловчиха Ван Цзяньцзяхе установила мировой рекорд на 400 метров вольным стилем на этапе КМ в Будапеште
Китаянка Ван Цзяньцзяхе стала мировой рекордсменкой на дистанции 400 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште.
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Эксперт прокомментировал обвинения США в адрес «сотрудников ГРУ»
Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал RT заявление Минюста США, который объявил о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.
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Колобков прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру биатлониста
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру.
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Лукашевич заявил, что Киев подтягивает ЗРК к линии соприкосновения в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) к линии соприкосновения в Донбассе.
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МИД России исключил возможность вмешательства в дела США
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США.
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В Совфеде назвали «информационными консервами» обвинения России в кибератаках
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT обвинения России со стороны Нидерландов и США в кибератаках.
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Учёные рассказали о влиянии лапши быстрого приготовления на здоровье
Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, изучив состав лапши быстрого приготовления «Доширак», пришли к выводу, что употребление её в умеренных количествах не вредит здоровью.
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ЦСКА анонсировал матч десятого тура с «Локомотивом» с помощью конструктора «Лего»
Московский ЦСКА опубликовал ролик, посвящённый предстоящей игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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Мантуров заявил о планах развивать сотрудничество с Индией в IT-индустрии
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о планах в январе 2019 года организовать визит представителей российских IT-компаний в Мумбай для развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.
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Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом сериале HBO
Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II в новом сериале HBO.