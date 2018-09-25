FT: Instagram «осиротел» — его основатели покинули проект

Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о своём уходе из компании, сообщает Financial Times. При этом, как отмечает издание, за последние несколько месяцев уже несколько высокопоставленных сотрудников компании Facebook, которой и принадлежит данное приложение, покинули её из-за затянувшегося спора по поводу фейковых новостей и конфиденциальности данных.

Два основателя Instagram Кевин Систром и Майк Кригер покидают фотосервис, который шесть лет назад они продали за $1 млрд компании Facebook, пишет Financial Times. Они уходят из компании в то самое время, когда в ней происходят серьёзные перемены, отмечается в статье.

За последние несколько месяцев из-за затянувшегося спора по поводу фейковых новостей и конфиденциальности данных из Facebook ушли несколько высокопоставленных сотрудников.

Так, например, после скандала, связанного с британской фирмой Cambridge Analytica, о своём уходе объявили Ян Кум и Брайан Эктон, основатели принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp. Причиной их ухода стал конфликт с главой компании Марком Цукербергом по поводу конфиденциальности и защиты данных.

«Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет, проведённых с Facebook, — написал Систром. — В нашей команде было 13 человек, а теперь больше тысячи с офисами по всему миру. Теперь мы готовы к нашей следующей главе».

Цукерберг в своём заявлении отметил, что основатели Instagram были «экстраординарными» руководителями. Он также добавил: «Я желаю им всего самого наилучшего и с нетерпением жду их следующего творения».

Приложению Instagram в последние полтора года удалось избежать многих противоречивых ситуаций, в которые попала соцсеть Facebook, указывает Financial Times. Речь идёт, к примеру, о таких вопросах, как манипуляция новостными лентами и конфиденциальность данных. В течение нескольких лет после покупки фотосервиса головная компания руководила им «дистанционно».



Всё начало меняться после того, как Facebook решил углубить интеграцию между своими приложениями для улучшения их взаимодействия. После этого некоторые пользователи Instagram начали, например, жаловаться на то, что в новостной ленте стало появляться всё больше рекламных фотографий, говорится в статье.