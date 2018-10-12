Telegraph: большинство политических троллей в Facebook — американцы, а не русские

Facebook сообщил недавно об удалении с платформы более 550 страниц и 250 аккаунтов в рамках кампании по борьбе со «скоординированным неаутентичным поведением» в соцсети, сообщает The Daily Telegraph. Между тем один из высокопоставленных представителей компании признал, что в большинстве случаев за этой «фейковой активностью» стояли американцы, которые пытаются использовать политические противоречия в обществе ради собственной выгоды.
В результате последней «чистки» выяснилось, что большинство политических троллей в Facebook американцы, а не русские, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на представителя компании. Соцсеть недавно удалила сотни страниц и аккаунтов, которые, по словам компании, мошенническим образом наводняли платформу пристрастным политическим контентом, причём за этими учётными записями стояли уроженцы США, а не Россия.
Компания сообщила об удалении 559 страниц и 251 аккаунта, которые в большинстве случаев контролировались американцами, в том числе независимыми новостными сайтами с миллионами подписчиков.
Эта чистка — часть продолжающейся кампании Facebook против так называемого «скоординированного неаутентичного поведения». В данном случае это означает использование сети фейковых аккаунтов для распространения сомнительного контента путём искусственного увеличения своей популярности.
В июле компания удалила 32 страницы, которые, по словам её представителей, несут на себе отпечатки «российской кампании влияния». А в августе Facebook удалил ещё 652 страницы, за которыми, как утверждалось, стоял Иран.
Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, комментируя последнюю инициативу компании, подчеркнул, что теперь в большинстве случаев распространением фейков на сайте занимаются не агенты других стран, а американцы, пытающиеся заработать себе капитал на политических противоречиях.
Как подчеркнул Глейхер, в основном «фейковая активность» теперь мотивируется «деньгами, а не политикой».
«Одним из общих типов спама стали посты, в которых предлагается поддельная продукция, например, ненастоящие солнцезащитные очки или «лекарства» для снижения веса, — заявил Глейхер. — Однако сегодня часто спам выглядит иначе. Люди, стоящие за этим, создают целые сети страниц, используя фейковые аккаунты или множество учётных записей с одними и теми же именами. На этих страницах они размещают кликбейты, чтобы заманить людей на сайты, которые не имеют никакого отношения к Facebook и походят на нормальный сайт, но на самом деле являются рекламными платформами».
И если раньше подобные спамеры использовали природные катастрофы или слухи о знаменитостях, то теперь они «всё чаще используют сенсационный политический контент — невзирая на его политизированность — для создания своей аудитории и для увеличения посещаемости своих сайтов».
«Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то большинство наблюдаемых нами информационных операций осуществляют внутренние игроки», — подчеркнул Глейхер в интервью одной из американских газет.
Получается, что американцы теперь копируют успех российской программы вмешательства в американские выборы для проведения своих собственных предвзятых компаний либо из идеологических соображений, либо просто ради денег, пишет The Daily Telegraph.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев получил первую передачу после заключения в камеру карантинного блока московской «Бутырки».
Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.
В Министерстве труда, занятости и миграции Саратовской области заявили, что набор продовольственной корзины для расчёта прожиточного минимума определён на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учётом местных цен.
Специалисты из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Об этом говорится в сообщении на сайте медицинского факультета учебного заведения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведёт работу по возвращению в страну американского пастора Эндрю Брансона, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала изучение мотивировочных частей решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских лыжниц Юлии Чекалёвой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко о нарушении антидопинговых правил.
Спортивный эксперт Алексей Вдовин считает, что продолжению футбольной карьеры нападающего«Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода из СИЗО практически ничего не угрожает.
В военных учениях по обороне побережья Азовского моря приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, а также танковые подразделения Военно-морских сил Украины и сухопутных войск. Об этом сообщается на сайте президента страны Петра Порошенко.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Суд турецкого Измира приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, что призыв украинского лидера Петра Порошенко к ВСУ в Донбассе в качестве ответных мер применять любое имеющееся в распоряжении оружие не случайно прозвучал в преддверии предстоящих в стране президентских выборов.
Политолог Эдуард Попов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко разрешить украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».
Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проверили с начала года деятельность 135 субъектов, занимающихся реализацией мясной продукции, и 60 субъектов, производящих такую продукцию. Об этом сообщает «Янтарный край».