Telegraph: большинство политических троллей в Facebook — американцы, а не русские

В результате последней «чистки» выяснилось, что большинство политических троллей в Facebook американцы, а не русские, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на представителя компании. Соцсеть недавно удалила сотни страниц и аккаунтов, которые, по словам компании, мошенническим образом наводняли платформу пристрастным политическим контентом, причём за этими учётными записями стояли уроженцы США, а не Россия.

Компания сообщила об удалении 559 страниц и 251 аккаунта, которые в большинстве случаев контролировались американцами, в том числе независимыми новостными сайтами с миллионами подписчиков.

Эта чистка — часть продолжающейся кампании Facebook против так называемого «скоординированного неаутентичного поведения». В данном случае это означает использование сети фейковых аккаунтов для распространения сомнительного контента путём искусственного увеличения своей популярности.

В июле компания удалила 32 страницы, которые, по словам её представителей, несут на себе отпечатки «российской кампании влияния». А в августе Facebook удалил ещё 652 страницы, за которыми, как утверждалось, стоял Иран.

Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, комментируя последнюю инициативу компании, подчеркнул, что теперь в большинстве случаев распространением фейков на сайте занимаются не агенты других стран, а американцы, пытающиеся заработать себе капитал на политических противоречиях.

Как подчеркнул Глейхер, в основном «фейковая активность» теперь мотивируется «деньгами, а не политикой».

«Одним из общих типов спама стали посты, в которых предлагается поддельная продукция, например, ненастоящие солнцезащитные очки или «лекарства» для снижения веса, — заявил Глейхер. — Однако сегодня часто спам выглядит иначе. Люди, стоящие за этим, создают целые сети страниц, используя фейковые аккаунты или множество учётных записей с одними и теми же именами. На этих страницах они размещают кликбейты, чтобы заманить людей на сайты, которые не имеют никакого отношения к Facebook и походят на нормальный сайт, но на самом деле являются рекламными платформами».

И если раньше подобные спамеры использовали природные катастрофы или слухи о знаменитостях, то теперь они «всё чаще используют сенсационный политический контент — невзирая на его политизированность — для создания своей аудитории и для увеличения посещаемости своих сайтов».

«Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то большинство наблюдаемых нами информационных операций осуществляют внутренние игроки», — подчеркнул Глейхер в интервью одной из американских газет.

Получается, что американцы теперь копируют успех российской программы вмешательства в американские выборы для проведения своих собственных предвзятых компаний либо из идеологических соображений, либо просто ради денег, пишет The Daily Telegraph.