Fox: «корпоративные ценности» мешают Google сотрудничать с Пентагоном, но не с Китаем

Google обманывает американских конгрессменов и собственных пользователей, когда называет себя приверженцем свободы слова, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Как отмечает журналист, IT-гигант проявляет «принципиальность», отказываясь от сотрудничества с Пентагоном, зато готов помогать недемократичному Китаю проводить цензуру и даже соперничать с Америкой.

Мы неоднократно били тревогу по поводу Google и того, как он во многих отношениях непосредственно угрожает нашей стране и нашей демократии. И вот что мы расскажем вам сегодня в рамках нашего продолжающегося расследования. Недавно Google заявил, что не будет претендовать на участие в проекте Пентагона на сумму $ 10 млрд, потому что, по словам компании, этот проект противоречил бы её «корпоративным ценностям».

В то же самое время, бросая американские вооружённые силы и страну, которой он обязан своим существованием, Google продолжает расширять свою деятельность в Китае, в интересах китайского фашистского правительства. По-видимому, их «корпоративным ценностям» не противоречит, к примеру, разработка поисковика с цензурой.

Китайский авторитарный режим мог бы использовать его, чтобы отслеживать и подавлять инакомыслие среди своего населения. Не противоречит «корпоративным ценностям» и расширение исследований в области искусственного интеллекта в Китае. Даже притом, что китайские вооружённые силы изо всех сил пытаются обогнать в этой области Соединённые Штаты.

Но это ещё не всё! Google накапливает больше данных, чем любая другая компания за всю мировую историю. И не следует рассчитывать, что эти данные — ваши данные! — они будут хранить надёжно. Недавно вскрылось, что ещё несколько месяцев назад Google обнаружил брешь в защите своей платформы Google+, но не счёл нужным предупредить пользователей.



И главная проблема — цензура. Политическая цензура. Наша программа заполучила внутреннюю докладную записку на 85 страницах — в этом документе управленцы Google рассуждают об использовании «европейской традиции» контроля и цензуры онлайн-высказываний с целью повышения доходов и дальнейшей экспансии в мире. Конечно же, если против неугодных ему мнений Google решит ввести цензуру, то таким людям, как его главный дизайнер Дэйв Хоуг, он позволит разгуляться. Вот что Хоуг написал в Twitter, после того как Бретта Кавано утвердили в качестве судьи Верховного суда: «Республиканцы, вам конец. Вы забили последний гвоздь в свои собственные гробы. Е… Вас. Всех. К. Чертям».



Для нашей программы Google сделал заявление в свойственной ему лицемерной манере. Мол, все должны успокоиться и игнорировать то, что видят собственными глазами. Цитирую: «Google привержен свободе слова. Поддержка свободного потока идей — неотъемлемая часть нашей миссии. Разработав собственную политику по контенту, мы применяем её политически нейтрально. Если бы мы отдавали предпочтение контенту какой-то определённой идеологической направленности в ущерб другой, это бы в корне противоречило нашей цели — предоставлять услуги, которые бы устраивали всех». Каждое слово здесь неправда. И мы последовательно это доказываем.



Сегодня с нами Хармит Диллон — адвокат, представляющий интересы Джеймса Деймора, уволенного Google за выражение своих взглядов. Деймор подал на компанию в суд. Спасибо, что пришли, Хармит! Вы столько знаете о методах Google — расскажите, какую реакцию вызывают у вас подобные заявления. Эти ханжеские нотации о свободе слова и открытости, адресованные всем нам.



ХАРМИТ ДИЛЛОН, адвокат по гражданским делам: Я рада, что общественность обратила внимание на то, что уже довольно давно известно Джеймсу Деймору и нескольким другим моим клиентам: Google противоречит сам себе. Внутри он всячески давит и карает консерваторов и инакомыслящих, вносит искажения в результаты поиска и в свою продукцию — так, чтобы это было невыгодно консерваторам. А публично Google заявляет законодателям, общественности, контролирующим органам и судам, что ничего такого не делает. А теперь с этим документом, о котором вы упомянули, его поймали с поличным. Внутри компании говорят: «Конечно, мы проводим цензуру, и это хорошая цензура. И, конечно, это социально выгодно — и нашему бизнесу, и обществу в целом». Теперь их надо призвать к ответу: пусть попробуют совместить свои несовместимые позиции!



Поправьте, если я ошибусь… Вы ведь адвокат. Разве конгресс не сделал для Google исключение из закона о приличиях в СМИ — в обмен на обещание не вести себя как новостная организация, не редактировать контент, а быть лишь проводником информации? Эту договорённость они явно нарушают, но конгресс не принимает никаких мер — почему?

ХАРМИТ ДИЛЛОН: В точку, Такер! В соответствии с законом о приличиях в СМИ, раздел 230, все эти крупные компании-соцсети: Twitter, Facebook, Google и другие — неприкосновенны. К примеру, Fox News не может обозвать меня или кого-то другого «опасным», чтобы представить нас маргиналами или подвергнуть цензуре. Это бы считалось клеветой. А Google, Twitter, Facebook и другие — могут. И они поступают так каждый день. Сейчас они признают это внутри компании, но не признают публично. Но Google и другие компании раздают огромные деньги в районе Капитолия. Это эффективно. Все закрывают глаза. Это плата за покровительство…



Но ведь они лгут! Не понимаю! Всё ведь очень просто: для них сделали исключение, для нас — нет. У новостных организаций этого нет, а у них есть. И они лгут, а в конгрессе никто ничего не делает. Где же негодование по этому поводу?



ХАРМИТ ДИЛЛОН: Это возмутительно, и нам нужно призвать их к ответу. И речь идёт об обеих партиях. Это может быть проблемой для обеих сторон. Загвоздка в том, что они полагаются на устаревшие понятия времён зарождения интернета. Тогда эта защита была нужна. Но всё давно изменилось!



Именно!



ХАРМИТ ДИЛЛОН: Эти люди не нуждаются в защите. Это общественность нуждается в защите от них!



Хорошо сказано.



ХАРМИТ ДИЛЛОН: Расклад изменился. Они боятся лишиться, во-первых, этого, а во-вторых, конечно же, (освобождения от. — ИноТВ) антимонопольных законов.



Я в курсе обеих тем, и вы, конечно, тоже. Хармит, мы ещё побеседуем! Спасибо!



ХАРМИТ ДИЛЛОН: Всегда рада. Спасибо.



Дата выхода в эфир 10 октября 2018 года.