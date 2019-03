Fair: Facebook предупредит, если будете читать новости «неправильного правительства»

После 10-дневной блокировки на Facebook за «косвенную связь» с российскими властями проект телеканала RT In the Now добавил себе в описание информацию о том, в чём именно эта «связь» заключается. Но, как обращает внимание редактор Fair Джим Норекас, многие финансируемые Вашингтоном организации и СМИ свои связи с властями раскрывать не обязаны. Журналист призывает соцсеть применять единые требования ко всем ресурсам.

Как-то в разгар холодной войны в Америке провели достаточно интересный эксперимент, пишет редактор Fair Джим Норекас. У одной группы американцев спросили, стоило ли разрешать журналистам из коммунистических стран приезжать в США и позволять отправлять оттуда на родину новости, какими они их видят. Лишь 36% опрошенных ответили утвердительно.

Участникам другой группы этот вопрос задали вместе с ещё одним: должны ли коммунистические страны вроде России пускать к себе американских журналистов и позволять им отправлять домой новости, какими они их видят. В таком контексте американцы сразу осознавали, что ограничения свободы прессы могут распространиться на журналистов из их страны, так что в итоге за допуск коммунистов до работы в США высказалось целых 73% человек.

По словам автора статьи, он сразу вспомнил об описанном эксперименте, когда журналистка и публицист Рания Халек рассказала ему о том, как проект, занимающийся созданием «вирусных роликов», In the Now, в котором она сейчас работает, был заблокирован на Facebook из-за «косвенной связи» с российскими властями. Как поясняет Норекас, контрольный пакет акций компании Maffick Media, которой принадлежит In the Now, находится у «дочернего предприятия базирующейся в Москве медиагруппы RT, которая, хотя и организована как частная структура, финансируется российским правительством».

Норекас обращает внимание, что Facebook заблокировал страницу In the Now, а также три другие страницы, принадлежащие Maffick (новостной канал Soapbox, проект Waste-Ed, посвящённый проблемам экологии, и исторический канал BackThen), после того как CNN стал расспрашивать соцсеть о «страницах, связанных с RT». Затем всё тот же CNN сообщил, что информацию о связи российского международного канала и In the Now ему «слила» организация Alliance for Securing Democracy, входящая в состав финансируемого властями США Германский фонд Маршалла*.

После 10-дневной блокировки страница In the Now в Facebook снова заработала, однако теперь в описании проекта стоит такая «довольно недружественная пользователю подпись»: «In the Now — проект Maffick, которым владеют и руководят Анисса Науэй и Ruptly GmbH, дочерняя компания RT». Конечно, из такого описания сложно понять, чем занимается In the Now, но зато раскрыта вся информация о владельцах, комментирует автор статьи. Но видимо, то, что применимо к одному, не всегда применимо к другому, добавляет журналист. Очень примечательно, что на странице упомянутого Германского фонда Маршалла в разделе описание значится лишь краткая фраза: «Усиление трансатлантического сотрудничества». Заблокируют ли эту страницу, до тех пор пока она не раскроет, откуда идёт её финансирование?

А как насчёт программы PBS NewsHour, которая тоже финансируется американскими властями? Но об этом же на их странице в Facebook не сказано. В описании проекта можно прочесть только: «В эфире и онлайн PBS NewsHour предлагает глубокий анализ вопросов, которые важны для вас». Сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и вовсе, кажется, очень старается скрыть на своей странице в Facebook, что получает поддержку от правительства, всячески подчёркивая, что она «некоммерческая членская организация», которая финансируется из частных источников.

Джим Норекас отмечает, что даже «непосредственно пропагандистские ресурсы» вроде Radio Free Europe/Radio Liberty** не обязаны таковыми себя называть на Facebook. «Новости без цензуры. Сознательное и открытое обсуждение. Профессиональное освещение новостей России, Украины, Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Балкан, Южной Азии, восточной Европы», — так звучит описание ресурса, созданного во времена холодной войны, чтобы транслировать «реальность в версии американского правительства» за пределы железного занавеса, да и сегодня продолжающего свою работу. Если пролистать чуть ниже, можно также узнать, что RFE/RL является «частной некоммерческой организацией», которая финансируется из грантов Агентства США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media), а «независимость редакционной политики RFE/RL защищается американским законом».

«Да, RFE/RL организована как частная структура — так же, как и RT. Но и подобно тому, как главный редактор RT также является и главным редактором российского государственного международного информационного агентства, руководитель RFE/RL назначается главой Агентства США по глобальным медиа, чиновником, в свою очередь назначенным президентом. Такая вот забавная «независимость», — считает автор.

На своей странице главное СМИ американских властей Voice of America*** и вовсе не потрудилось упомянуть о своей связи с правительством — лишь слоган «Новости могут быть хорошими или плохими. Мы скажем вам правду», обещания «самых интересных репортажей в мире» и информация по подпискам.

«Если вы считаете, что Facebook, 90% пользователей которого проживают не в США, должен относиться к источникам, которые поддерживает Россия, иначе, чем к источникам, которые поддерживают США, потому что США выступают за мир и демократию и не используют социальные сети, чтобы манипулировать другими странами… Что ж, именно поэтому важно черпать информацию из разных источников», — иронизирует Джим Норекас.

Кстати, информацию о государственном финансировании можно скрывать не только американским ресурсам. О связях с британскими властями ничего не говорится на странице BBC, которая лишь обещает дарить «информацию, знания и развлечения». На странице Al Jazeera English можно узнать только то, что она представляет «голос тех, у кого его нет», а не то, что канал принадлежит катарской монархии.

«Facebook нужно единое правило относительно того, обязаны ли финансируемые властями ресурсы раскрывать данные о своих связях. И применять это правило нужно всегда и для всех», — заключает журналист.

* Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.

** Radio Free Europe / Radio Liberty — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*** «Голос Америки» (Voice of America) — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.