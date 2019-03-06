Fair: Facebook предупредит, если будете читать новости «неправильного правительства»
Россиянка Екатерина Ефременкова заняла третье место в шорт-треке на дистанции 1000 м на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с RT прокомментировал принятие Госдумой закона, запрещающего использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.
Два корабля ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом.
Российская фристайлистка Лана Прусакова в беседе с RT прокомментировала свою победу в лыжном слоупстайле на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске
Российский турист умер после купания в Средиземном море в Тель-Авиве, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.
Компания Google представила в Госдуму документы об уплате налогов в России. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина в беседе с RT прокомментировала своё выступление в лыжном слоупстайле на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что намерен направить в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.
Российский боец UFC Александр Волков в беседе с газетой «Известия» рассказал о подготовке к поединку с голландцем Алистаром Оверимом.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием в России.
На создание отделения Российской академии наук в Санкт-Петербурге может потребоваться один-два года, сообщает газета «Известия».
Над входами в вестибюли семи станций Московского метрополитена установят навесы из стекла и металла, сообщает m24.
Стали известны топ-10 легковых автомобилей по объёму импорта в Россию, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в разговоре с RT заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Басманный суд Москвы продлил до 3 июля срок ареста бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
В Кремле ожидают, что географическая принадлежность Крыма будет верно отображаться на картах Google, это имеет значение для Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Италии в матче кругового турнира на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Российская фристайлистка Лана Прусакова заняла первое место в лыжном слоупстайле на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
В Одесский порт зашли два корабля НАТО Военно-морских сил Турции.
В Кремле переадресовали вопрос о переносе правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина в Госдуму и кабмин, отметив, что речь идёт о рабочем процессе.
Российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области проводит проверку правомерности снятия статуса инвалида с онкобольной 11-летней жительницы Ярославля Дарьи Курацаповой. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту мошенничества на 700 млн рублей при строительстве газопровода в Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
Российская биатлонистка Маргарита Васильева не отправится с национальной командой в шведский Эстерсунд на чемпионат мира 2019 года.
Алексей Аванесян, адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), прокомментировал в беседе с RT ситуацию с блокировкой клипов музыканта. Отмечается, что решение было принято без участия в процессе самого рэпера или его представителя.
Женская сборная России по хоккею с мячом с разгромным счётом победила национальную команду США в полуфинале XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Государственная дума приняла во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации, а также штрафах за распространение таких данных.
Испанский канал Movistar+ провёл голосование за лучшего российского футболиста в истории Лиги чемпионов.
Между Нижегородской областью и компанией «Космокурс» подписано соглашение о строительстве первого в России частного космодрома.
Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял первое место в параллельном слаломе на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о внесении ведомством в Минюст постановления главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России.
Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что проведённый у него обыск СБУ связан с делом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, так говорится в документах ведомства.
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Эдуард Галеев сообщил причину исключения Ивана Якимушкина из протокола спринтерской гонки на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Российская сноубордистка Милена Быкова заняла первое место в параллельном слаломе на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Об этом говорится на сайте нижней палаты.
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам спринтерской гонки на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией снижается, посол исламской республики возвращается в Нью-Дели.
Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал тот факт, что ему удалось повторить рекорд клуба по очкам, набранным за сезон в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать для регионов норматив по вторичной переработке отходов, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Россия зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Минэкономразвития России скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году до 66,4 рубля с 63,9 рубля по сравнению с прогнозом сентября 2018 года.
Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Видео с его заявлением опубликовано на странице в Facebook журналиста Руслана Коцабы.
Стало известно, какие международные соревнования станут для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой первыми в летнем легкоатлетическом сезоне.
Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что американцы превратили сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в резервацию, а его население — в заложников.
Бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона выпустили из токийской тюрьмы под залог в 1 млрд иен (около $9 млн), сообщает AFP.
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».
Российская лыжница Христина Мацокина заняла второе место в спринтерской гонке на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.