FAIR
FAIR: нападками на RT США покушаются на независимые СМИ и свободу слова
Темы репортажей RT зачастую перекликаются с контентом независимых и альтернативных СМИ. И сегодня, не делая различий между всеми, кто представляет американскую элиту в невыгодном свете, истеблишмент ведёт свою «охоту на ведьм». Такая закономерность должна вызвать беспокойство у всех, кто ценит жизнь в открытом обществе и свободу слова, уверена автор статьи в FAIR Робин Андерсен.
FAIR: С «ура-патриотизмом» в США дела обстоят ничуть не лучше, чем в России
Американские источники часто публикуют материалы о том, как российское правительство манипулирует СМИ, чтобы разжечь антиамериканские настроения. Впрочем, оказывается, что в США с этим дела обстоят ничуть не лучше, чем в «тоталитарной» России. Издание FAIR отмечает, что антиамериканские настроения в России находят свое отражение в антироссийских настроениях в Америке.