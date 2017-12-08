FAIR: нападками на RT США покушаются на независимые СМИ и свободу слова

Темы репортажей RT зачастую перекликаются с контентом независимых и альтернативных СМИ. И сегодня, не делая различий между всеми, кто представляет американскую элиту в невыгодном свете, истеблишмент ведёт свою «охоту на ведьм». Такая закономерность должна вызвать беспокойство у всех, кто ценит жизнь в открытом обществе и свободу слова, уверена автор статьи в FAIR Робин Андерсен.